報應來了！砍台中土風舞老師8刀 凶嫌國道車禍「雙腿斷」

台中市大雅區今（29）日上午驚傳持刀攻擊案，一名李姓土風舞女老師在三和公園跳舞時，疑因音樂聲響引發爭執，遭一名男子持刀猛砍8刀，留下長達10公分的傷痕，倒地痛苦不已，隨即被送醫急救，目前仍插管治療中。





事件地點位於大雅區龍善二街193巷，據了解，李老師過去也曾遭人攻擊，原因同樣是有人認為她運動聲音過大，當時曾有人徒手勒脖子，但事後對方道歉，李老師選擇不追究。至於今日砍人男子是否與過去同一人，警方仍待進一步釐清。

砍人嫌犯倒臥國道 雙腿骨折送醫治療

令人關注的是，稍早警方接獲通報，國道一號大雅路段發生男子倒臥車禍意外，疑似撞斷雙腿且意識模糊。警方經查發現，該男子正是涉嫌砍人的凶嫌，已緊急送往中港澄清醫院治療，後續將持續釐清案發經過。

當地里長表示，社區安全令人憂心，警方已加強巡邏與調查，呼籲民眾如遇可疑狀況立即通報，以保障社區安全。

