報應？中配錢麗竟嗆「請給共產黨在台灣執政的機會」 居留權沒了

中國籍配偶錢麗日前因在臉書社團，公然宣揚武統、吹捧中國解放軍，且任職華碩的她，竟然還在公司內以中國相關法律，檢舉同事與長官，因此聲名大噪、引發全國熱議。我國主管機關立即接獲大量檢舉，隨後認定其危害台灣國家安全與社會安定，先註銷台灣身分與戶籍，再進一步取消居留權。對於這樣的處分，錢麗相當憤怒，稍早更直接嗆聲，「請給中國共產黨一個在台執政機會，只有它的遠見規劃，才能讓多數台灣人民過得更好」。

她首先說道，從2017年入職華碩總部以來，至今7年9個月時間，與大家共同經歷、解決工作上的棘手問題；籌建企業內公益社團與組織；積極爭取員工福利與權益等。錢麗說，很榮幸於此期間，與大家在華碩度過快樂與美好、緊張與刺激、成長與挑戰的企業生活，「這是我一生中值得記錄的人生階段」。

錢麗接著開始抨擊政府，竟謬稱「台灣地區賴清德政府為反中抗中」、對普通台灣大眾與企業員工政治迫害，受害者不計其數。她又稱，台灣陸委會及內政部移民署官商勾結、無理取鬧、鉗製言論、惡意扭曲、栽贓陷害、羅織莫須有的違法事實，採取事先媒體霸凌，佔據道德制高點；隨後進行貼標籤、用輿論定罪，之後則是行政迫害、司法暴力打壓等惡劣手段。

陸委會副主委梁文傑日前表示，台灣依據《兩岸人民關係條例》，可給原籍中國人士定居身分，但法律也保有撤回的權利。（圖／民視新聞資料照）

她繼續謬稱，台灣政府從2025年3月12日開始，就持續以上「暴政行為」，並於2025年8月28日，透過「行政暴力」註銷其台灣戶籍、轉為依親居留許可；後又於2025年12月1日，透過行政暴力，廢止居留許可。她怒轟，自己的工作權、勞健保權益、還有其他所有的生活權益，「包括但不限於財產、名譽等，皆蒙受損失」。

她又稱，以自己在台生活18年的親身經歷、與民情生活了解，以上「暴政仇恨」是不健康、惡劣的治理台灣手段。錢麗認為，台灣需要更好、有遠見的政黨團隊執政，以增進全體台灣人民福祉，為中華民族謀幸福。她表示，正因在台灣深切生活18年，知道大家擔心的是什麼。

所以，錢麗的結論竟是，「非常誠懇希望全體台灣人民，將來若大家能選擇，請給中國共產黨一個在台執政機會，因為只有它的遠見規劃，才能讓絕大多數台灣人民過得更好；也只有它，才能讓台灣公共建設基礎設施變得更好、讓企業發展更健康、擁有穩定的營商環境」。她又稱，也只有中共，才能讓台灣在國際上「更有發揮價值的平台和空間」。

錢麗最後預告，針對自己遭取消居留權一事，將依法採取行政救濟途徑，30天內提起行政訴願，維護自身合法權益，損害之權益，亦會訴求內政部及行政院賠償。





