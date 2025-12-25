即時中心／林韋慈報導

2026年元旦起，《動物保護法》新制上路，家貓若未完成寵物登記將依法開罰。剩下倒數幾日，近期寵物登記網站開放民眾下載「寵物身分證」，不少網友紛紛曬出自家貓犬的身分證，可清楚顯示寵物品種（目前僅開放貓、犬）、晶片號碼、寵物名稱，以及是否已完成絕育等資訊。

隨著新制即將實施，許多飼主趕在最後期限前完成登記與植入晶片。自明（2026）年元旦起，家貓若未完成晶片植入及登記，可處3000以上、最高可處1萬5千元罰鍰，並得按次處罰。有網友分享表示，「寵物登記處現在可以查看寵物身分證了，超級可愛」，吸引不少人跟進，在網路上分享自家貓狗的身分證畫面。

不過，也有民眾提醒，寵物晶片涉及個資，分享時應避免外洩；也有人詢問若寵物身分證照片需要更新該怎麼操作，不少飼主熱心分享，只要上網更新，經審核通過後，即可重新下載新版的寵物身分證。

動保處過去也指出，寵物登記流程相當簡便，飼主僅需攜帶身分證明文件與貓咪，至各寵物登記站完成晶片植入即可；也可登入「寵物登記管理資訊網」，確認名下寵物的晶片號碼、絕育狀態及相關資料是否正確。農業部亦提醒，年底緩衝期屆滿後，若寵物走失卻未植入晶片，將難以在第一時間找到飼主，也不利於源頭管理與防止棄養。

原文出處：快新聞／報戶口最後期限！網掀分享寵物身分證熱潮 明年元旦起未登記開罰

