「報案快、到場快、處置快」 警政署長張榮興雲林慰勉同仁

▲落實「報案快、到場快、處置快」警政署長張榮興親赴雲林慰勉警察同仁。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】內政部警政署署長張榮興於今（2）日親赴雲林縣警察局虎尾分局視察，並慰勉基層同仁辛勞。在雲林縣警察局局長黃富村、虎尾分局分局長方子欽等人的陪同下，張署長親切關懷第一線員警執勤狀況，除頒發慰勉金實質鼓勵外，更對同仁長期堅守崗位、維護社會治安的無私付出，表達高度肯定與誠摯感謝。

虎尾鎮作為雲林縣的交通樞紐與觀光重心，轄內不僅有高鐵雲林站，亦涵蓋布袋戲館、毛巾觀光工廠等多處人潮聚集地。為響應署長「科技建警」政策，雲林縣警察局自 2025 年 9 月起全面導入「行動 AI 巡防系統」，利用 AI 技術分析治安與交通熱點，規劃最佳巡邏路線，成功將傳統巡邏模式化被動為主動。

針對雲林縣年度觀光人次突破 2,000 萬大關，張署長特別指示針對高鐵站等大眾運輸樞紐提高見警率。鑑於近期社會關注的隨機襲擊事件，署長要求同仁務必強化緊急應變處置能力，落實「報案快、到場快、處置快」三大原則，確保 110 通報機制精準運作，面對重大危安事件能即時掌握現場狀況。

此外，針對即將到來的 2026 年春節與各大型廟宇活動，張署長要求強化全民社會防衛韌性宣導，並主動聯繫主辦單位增派協勤人力，確保活動期間會場安全與交通順暢。另面對民眾深惡痛絕的詐欺與組織犯罪，張署長強調打詐務必「接地氣」，應強化溯源追查並瓦解犯罪組織。

在關心治安工作之餘，張署長對於員警福利亦念茲在茲，對於虎尾分局新廳舍興建特別關心、詢問辦理進度。另為體恤外勤及刑事同仁深夜執勤的危險與辛勞，警政署已積極主動爭取研修深夜危勞性勤務津貼、刑事加成及地方勤務繁重加成等規定。署長承諾，警政署將全力支持同仁，作基層警察最堅強的後盾。