報案抓違停竟先被開單 台中男當街怒槓警

台中市北區一名男子，報案抓違停竟先被開單。（圖／翻攝自社會事新聞影音）





台中市北區一名男子，報案檢舉自家門口被擋，為了等對方移車，他暫停在對面路邊並報警，沒想到員警到場後，直接先開他一張違停罰單，男子當場與員警爆發激烈口角，認為員警應該先告知，怒轟警方有夠沒水準。

遭開單車主vs.員警：「我人就在這邊而已，你就直接給我開單，我人在這邊而已，你應該先告知吧。」

男子站在路邊直接和員警吵了起來，因為自家門口，被其他人停走，他只能在旁邊等，報警之後，員警卻也直接開他一張罰單。

遭開單車主vs.員警：「（開的時候你為什麼不），我在這邊在等他們車子移走，什麼叫你們在開，我以為你們在那邊做什麼事情，我怎麼會知道。」

男子不斷和員警爭論，員警解釋，資料已經輸入電腦，沒有辦法更改，但男子越聽越生氣，明明是自己報案，結果自己反而被開單。

遭開單車主vs.員警：「我剛剛打110就是要請他們車子移走，他們車子已經準備要移走了，我停在這邊我現在要進去，你們馬上過來開單，我能不激動嗎。」

員警又把違停單直接夾到男子車上，讓他無法接受，因為自己明明就離車不遠，警察卻沒有告知他，就直接開單。

遭開單車主：「真的有夠沒水準，真的厲害厲害專業的。」

警車離開，男子怒氣未消，直接對著警車抱怨，事發在26日，台中北區文昌東二街，男子回家後，發現自家門口被人違停，所以報警處理，又把車子停在對面等。

因為這邊是雙黃線，結果警察也開他違停，讓他更生氣全程錄影，還引來附近民眾圍觀，不過詳細狀況還要再釐清。

