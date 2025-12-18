報案沒成反被銬！男遭圍毆逃命衝警局 車內藏毒反被逮

男子在夜市停車場被打，逃到警局想求救，結果卻因車上有毒品被逮。（圖／TVBS）

一名花蓮男子在夜市停車場與人發生糾紛後，駕車逃往警局尋求協助，卻在過程中暴露自己藏毒的事實。當他向警方表示遭到毆打需要幫助，不過追趕他的人卻指出其車內有毒品。雖然該男子立即否認，但緊張的神情引起警方懷疑，經搜查後果真在其車內發現依託咪酯煙彈及安非他命等違禁品，使他本想報案卻反被上銬逮捕。

男子在夜市停車場被打，逃到警局想求救，結果卻因車上有毒品被逮。（圖／TVBS）

這起事件起因於一名34歲余姓男子從台東前往花蓮逛夜市，卻在夜市停車場與一輛灰色車輛發生糾紛。在衝突過程中，余姓男子遭到對方毆打後駕車逃離現場，灰車乘客甚至一度掛在他的車門外，最後被甩落地面。事後，余姓男子駕駛白色車輛逃到警局，希望獲得警方協助。當余姓男子向警方表達求助意願時，灰色轎車也跟著抵達現場，並當場指控余姓男子車上有毒品。面對指控，余姓男子立即否認，但他的緊張神情引起了員警的注意。當警方詢問他是否要離開時，余姓男子表現得十分著急，這種行跡可疑的舉動更加深了警方的懷疑。

吉安分局光華所長黃明增表示，該名男子下車後向員警表示與他人發生糾紛需警方協助，但在談話過程中，員警聞到車內疑似有毒品的氣味。警方在檢查車輛時發現駕駛座下方有一個可疑的白色袋子，經檢查後發現內有依託咪酯煙彈。除此之外，警方還在車內查獲兩包安非他命以及電子菸桿等違禁物品，而副駕駛的塗姓男子腳踝也藏有依託咪酯菸彈。事後，余姓男子表示不願提出告訴，也不願說明與灰車發生衝突的原因。不過警方已經請灰車駕駛到案說明，釐清當時情況。

