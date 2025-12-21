報案的正是嫌犯！新加坡天主堂志工涉自導自演被捕 可疑物品長這樣

新加坡警方今天（12/21）在聖若瑟堂找到的可疑物品。翻攝新加坡警察部隊臉書＠Singapore Police Force





新加坡歷史悠久的天主教堂「聖若瑟堂」，今天（12/21）驚傳出現可疑物品，警方封鎖教堂，軍方「生化武器、輻射性物質及爆炸物防禦團」到場協助。傍晚警方公佈可疑物為一黑色膠帶綑綁的方形物體，還露出電線，已確定不含爆裂物，警方也逮補一名男子，媒體指他就是最初向警方報案發現可疑物品的教堂26歲男志工，疑涉自導自演。

位於武吉知馬路的聖若瑟堂（St Joseph’s Church），興建於1846年，主保聖人為聖若瑟（St Joseph’s ）。

根據新加坡警方發布消息，今天上午7時10分接獲聖若瑟堂報案發現可疑物品，警方即刻到場疏散參加彌撒民眾。 上午10時許軍方「生化武器、輻射性物質及爆炸物防禦團（Chemical Biological, Radiological and Explosive Defence Group，CBRE DG）」到場協助。

警方下午5時許宣布，一名26歲教會男志工最初表示，在教堂排水溝發現可疑物品，警方與「生化武器、輻射性物質及爆炸物防禦團」隨後確定，可疑物為黑色膠帶纏繞的3個紙板筒和電線，不含任何爆裂物；警方將其從現場移除。

《海峽時報》與《聯合早報》報導，警方事後從發現該物品的26歲男義工車上，搜出相關證據，懷疑他策劃整起事件，將其逮捕，押回警局進一步調查。

警方下午5時許移除聖若瑟堂封鎖線，教堂表示明天起恢復彌撒。由於本週即是聖誕節，而澳洲雪梨邦迪海灘又剛發生針對猶太光明節的攻擊，使得警方對於宗教場所威脅格外緊張。

新加坡警方今天（12/21）在聖若瑟堂調查可疑物品。翻攝新加坡警察部隊臉書＠Singapore Police Force

聖若瑟堂之前也曾發生攻擊案，去年11月，神父李光興（Christopher Lee）在此主持兒童彌撒時，遭男子史賓森（Basnayake Keith Spencer）持摺疊刀刺傷口部，神父舌腹側有8公分傷痕、左上唇3公分傷痕、嘴角4公分傷痕。神父如今已重回教堂主持，犯案男子仍受審中。

新加坡警方今天（12/21）下午在聖若瑟堂，出動警犬尋找是否有其他爆裂物。翻攝新加坡警察部隊臉書＠Singapore Police Force

