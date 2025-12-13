報案變主角！高雄男警偷拍妙齡女製「AI裸照」借廁所也遭殃 記1大過調職

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

一名女網友昨（12）日在社群發文透露，2年前因案到派出所製作筆錄，結果竟被警員偷拍，甚至利用AI合成裸露的性影像，直到日前收到檢察官的傳票才得知此事，引發網友關注。高雄警方證實，是一名當時任職三民一分局的男警涉嫌偷拍報案女子，清查他手機發現許多合成照，被害人約5、6人，全案已移送高雄地檢署偵辦，內部也同步展開調查，涉案員警已被記一大過並調離現職。

男警涉嫌偷拍報案女子，手機發現許多合成照，全案已移送高雄地檢署偵辦，內部也同步展開調查，涉案員警已被記一大過並調離現職。（圖／翻攝Google Maps）

據了解，整起事件之所以曝光，是因為該員警在處理一起家暴案件時，舉止怪異引起當事人懷疑並向警方檢舉。經警方清查其手機後，發現大量偷拍民眾臉部和裸女合成的照片，初步估計受害人數約5、6人。該員警稱僅將合成影像私藏於手機內，並未對外散布。

其中一名受害女子昨日在Threads發文揭露經歷，表示收到傳票才知2年前報案時遭警員偷拍並合成AI裸照，出庭後更發現受害者不只她一人。留言區則有另一名疑似受害者透露，當時僅是前往派出所借用洗手間也被偷拍，表明將提起民事求償，並號召其他被害人聯合聘請律師，共同討回公道。

貼文曝光後，立刻引來大批網友痛批「太誇張」，直指在警察局內偷拍女性已經夠離譜，竟然還進一步製作AI裸照，這根本是「人民保母帶頭違法」。更有網友質疑，這些遭換臉的裸體性影像，是否早已流入地下色情平台，擔憂受害規模恐怕遠比想像中來得龐大。

對此，分局表示，該員警行為涉及違反《個資法》，已主動報請高雄地檢署指揮偵辦，並當場查扣該員手機。在行政責任方面，已立即核予該員記一大過處分並調整服務地區，同時也將追究相關主管考核與監督不周的責任。警方強調，針對員警違法違紀案件，一向秉持「警紀警辦、毋枉毋縱」及「不掩飾、不庇縱、不護短」的態度調查，絕不寬貸。



