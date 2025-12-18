報稅新制出爐！基本生活費增至 21.3 萬，免稅額、扣除額同步上修

財政部於 2025 年 11 月公告最新綜合所得稅調整方案，因應近年物價上漲與民眾實質稅負壓力，將分別針對基本生活費、免稅額、扣除額、課稅級距與退職所得免稅額進行調整。

相關新制將分別適用於 115 年與 116 年 5 月的所得稅申報。首先，在 115 年 5 月申報 114 年度所得稅時，每人基本生活費將調高至 21.3 萬元，較前一年增加 3,000 元。

財政部說明，此金額是根據《納稅者權利保護法》，參考主計總處公布的 113 年每人可支配所得中位數 355,617 元，取其 60％ 計算而得。

若申報戶的「基本生活費總額」高於免稅額與扣除額合計數，差額即可直接自綜合所得總額中扣除，對家庭人口較多者特別有感。

此外，配合消費者物價指數（CPI）累計漲幅達 4.13％，已超過法定 3％ 的調整門檻，115 年度免稅額與多項扣除額也將同步上修，並於 116 年 5 月申報時正式適用。

其中，一般納稅人的免稅額將由 9.7 萬元提高至 10.1 萬元，本人、配偶或受扶養直系親屬滿 70 歲者，免稅額則由 14.55 萬元調高至 15.15 萬元。

在扣除額方面，標準扣除額同步上調，單身者由 13.1 萬元提高至 13.6 萬元，有配偶者則由 26.2 萬元提高至 27.2 萬元。薪資所得特別扣除額與身心障礙特別扣除額，也一併調高至每人 22.7 萬元，減輕受薪族群的稅負壓力。

配合免稅額與扣除額調整，課稅級距也全面上修，調整後，適用 5％ 稅率的所得淨額上限提高至 61 萬元，12％、20％、30％ 與 40％ 稅率區間也同步向上調整。

此外，退休族群同樣受惠，退職所得免稅額依 CPI 調整後，一次領取者的全數免稅額提高為 20.6 萬元乘以退職年資，分期領取者的免稅額則由 85.9 萬元提高至 89.4 萬元。

（本文資訊、圖源：財政部）

