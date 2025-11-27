報稅負擔有望減輕！財政部公布「減稅大禮包」

生活中心／李明融報導

財政部今天（27日）在行政院會報告最新「所得稅與貨物稅惠民措施」。根據財政部規劃，所得稅部分，基本生活費將調高3000元，長照特別扣除額也將提高，預估將有202萬戶、35萬戶納稅人受惠。經立法院財委會審查通過、完成立法，最快於明年5月報稅時適用。





明年報稅「史上最少」負擔有望減輕！財政部公布「減稅大禮包」一次看

財政部指出，2025年基本生活費，每人將從21萬元提高至21.3萬元。（圖／翻攝自財政部臉書）

財政部指出，2025年基本生活費，每人將從21萬元提高至21.3萬元，每人多3000元不課稅，受益戶數202萬戶，增加減稅利益12億元，此外，長照特別扣除額部分，財政部規劃，將由每人每年12萬調高到18萬，受益戶數35萬戶，增加減稅利益10億元。除了2026年之外，2027年報稅（報2026年）時，財政部也調高免稅額，由9.7萬增加4000元到10.1萬，70歲以上為15.15萬元；標準扣除額，單身調高至13.6萬元，提高5000元；有配偶者為27.2萬元，提高1萬元；薪資及身障扣除額分別上調9000元，至22.7萬元。整體免稅額、扣除額及課稅級距調整，將有696萬戶受惠，共減稅144億元。後年報稅適用。

除所得稅外，政府也將在貨物稅方面釋出大利多。（圖／民視新聞資料照）

除了所得稅外，政府也將在貨物稅方面釋出大利多。多項惠民措施將延長或擴大適用，包括節能家電退稅延長至2029年12月31日。更令人振奮的是，自明年元旦起，無糖飲料、彩色電視機、錄影機、電唱機及錄音機等產品將直接免徵貨物稅，全民受惠。

原文出處：明年報稅「史上最少」負擔有望減輕！財政部公布「減稅大禮包」一次看

