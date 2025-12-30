報薪水太誠實！輪班仔見面狂被問「有沒有10萬？」一票人曝長輩心態

許多人為了追求高薪，可能會選擇比一般工作更繁重、內容更專業的工作。一位網友近日表示，自己當初為了高薪選擇輪班工作，沒想到家中長輩知道實際薪水後，常常見面就問「這個月有沒有領10萬？沒有？啊怎麼會只有這樣？獎金呢？一年發幾次？一次多少？」，甚至成為長輩和街坊鄰居聊天的話題，讓他覺得無奈又尷尬，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，自從長輩知道他為了高薪選擇輪班工作後，每次見面都會詢問，「這個月有沒有領10萬？沒有？啊怎麼會只有這樣？獎金呢？一年發幾次？一次多少？」，後來長輩更把他的工作和薪水當成鄰居間的談資，讓原PO直呼壓力大。

廣告 廣告

原PO指出，後來他開始逃避和長輩見面，對方卻反過來跟他的爸媽抱怨隱瞞薪水，另外自己買房之後，長輩像是怕要幫忙出錢一樣，一次都沒踏進他的新家，甚至抗拒他買新家的話題，讓不想傷害雙方感情的原PO相當無奈，後悔當初真的把薪水全部說出去。

對此，許多網友紛紛回應，「我從畢業就堅稱自己月薪3萬至今，有的親戚會嘲笑，有的親戚不相信要我證明，有的親戚會說要介紹工作，我覺得蠻有趣的，只是一個薪水，你就能簡單看得出一個人的真面目」、「大部分愛問薪水的都是想看笑話」、「問薪水很沒禮貌，沒必要透露，問的人都是好奇心，不是關心，很多人都是以關心之名侵犯隱私」。

更多中時新聞網報導

年末聚餐旺季 心血管、腸胃拉警報

蜜雪全職媽媽圓夢返歌壇

NBA》字母哥復出摘29分 公鹿斷公牛5連勝