「報警你死路一條」台女新加坡擄人強討480萬賭債 遭判10月

一名台灣女子在新加坡犯下非法禁錮罪，今天（12/3）在新加坡法院認罪；圖為綁架示意照，非案發場景。Pexels



一名台灣女子林美去年在新加坡禁錮一名女性肉票，肉票欠她2.5萬新元（約60萬元台幣）賭債，她與中國籍男同夥制伏肉票，強討20萬新元（約483萬元台幣），將肉票綁縛5小時致多處受傷，林美今天（12/3）在新加坡法院認罪，被判入獄10個月。

新加坡《聯合早報》、《海峽時報》報導，本案被告為台灣女子林美（Lin Mei，音譯），2023年11月新加坡49歲婦人因賭博，欠她2.5萬新元（約60萬元台幣），被告為討錢，夥同同住室友36歲中國籍男子吳志炳（Wu Zhibing）綁架肉票。

去年2月，被告打電話約肉票凌晨2時見面，要被告開車一同前往惹蘭布羅（Jalan Buroh）一帶的貨倉，抵達後被告謊稱貨倉裡有一只裝滿鈔票的行李箱，要肉票幫忙找。肉票在漆黑無燈的貨倉蹲下摸索行李箱，被告與中國籍同夥吳志炳突襲，將黑色袋子套在她頭上。

肉票拚命掙扎，被告與同夥抓她頭部、喉嚨和雙腿壓制，用塑膠束帶綁她手腳，固定在椅子上，之後將套頭黑袋換成眼罩，使她目不能視。

從凌晨4時起，被告不斷向肉票索要錢財，要肉票償還20萬新元（約483萬元台幣）才肯放人，肉票最後請託朋友墊款3萬新元（約72.5萬元台幣），被告於上午9時釋放肉票，還警告她若報警便「死路一條」。

肉票獲釋後立刻報警，被告當天落網。控方指肉票被禁錮長達5小時，由於禁錮時間長、程度嚴重，臉部兩側瘀傷2週才痊癒；左眼充血，眼下出現紅印，雙手雙腳有束帶勒痕，這些痕跡約2個月才完全消退。

被告林美今天（12/3）承認非法禁錮罪，遭判10個月；中國籍男性同夥吳志炳，已在5月被判入獄7個月。

