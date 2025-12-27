報警抓違停竟反吃罰單 男稱「等移車」狂怨警

記者李建瑩、范誠庭／台中報導

原本報警是要抓違停，結果居然連自己都被開單！台中一名男子因為店鋪門口被擋住打電話請警察來處理，沒想到員警一看到他的車也停在車道上，影響交通，乾脆一起開罰，男子氣得當街跟警察吵了起來，覺得自己就在現場，怎麼還要罰？對此警方說明已經依規完成開單流程，民眾對罰單不滿可以申訴。

報警抓違停，車主也遭員警開單

車主：「我剛打電話報警，因為他們走了我才有辦法後退進去搬東西，我人就在這邊而已，你就直接給我開單。」

員警忙著開違停單，這個舉動惹得車主不快。

車主不滿遭員警開單。

車主：「我就在這邊等他們車子移走。」

員警：「什麼叫你們在開？」

車主：「我以為你們在那邊做什麼事情，我怎麼會知道。」

男子不斷抱怨員警胡亂開單，再三強調自己人就在場，加上違停原因是有車先擋住他的騎樓。

員警：「電腦已經key下去了，就是要開了。」

車主：「我就是在等移車，那你現在這樣子怎麼辦？」

違停開單卻衍生警民糾紛，而且還是這名男子先報案通知警察來的，事發地位於台中北區文昌東二街上，警方接獲報案指稱有店家門口遭車輛停放擋住，沒想到前來處理時發現有好幾台車嚴重影響交通，當場順手開罰。

警方前來處理時發現好幾台車嚴重影響交通，當場開罰。

當事店家員工：「我們是要在騎樓卸貨，老闆就報警聯絡那個人，警察一來他也沒有鳴笛，他也沒有告知說要開單就開下去了。」

這條文昌東二街兩側停滿汽機車，雖沒劃設紅線，但如果停車位置影響其他用路人仍舊依法可以開罰。

警方出面說明。

第二警分局永興所副所長李文定：「該車停放在未劃設紅黃線的區域，但已占據車道寬度，導致其他車輛必須跨越雙黃線通行。」

車主因為騎樓及店鋪門口遭其他住戶停車，沒想到打110反倒是讓自己收到舉發單。

車主：「我停在這邊，我是要進去，你們馬上過來開單，我能不激動嗎？」

而原先停他門口的兩台車駕駛趁員警還沒下手前快溜，躲過紅單劫。

