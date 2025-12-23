報警求救「他想殺死我」！警察20小時後才破門 女早慘死家中

國際中心／朱祖儀報導

多霍塔魯（右）遭恐怖前男友札亞特（左）毆打致死。（圖／當事人臉書）

澳洲一名34歲女子多霍塔魯（Tatiana Dokhotaru）遭恐怖前男友札亞特（Danny Zayat）糾纏，男方曾多次對她施暴，即使多霍塔魯申請禁制令也沒用，男方仍持續騷擾、攻擊她。2年前多霍塔魯又遭札亞特施暴，急忙報警求救「他想殺死我」，但因為警方獲報後無法聯繫上她，最後拖了20小時才抵達現場，當時多霍塔魯早已慘死。

札亞特常施暴 威脅：我要殺了妳！

據《news.com.au》報導，多霍塔魯2017年開始和札亞特交往，但2021年5月開始男方出現暴力行為，經常毆打多霍塔魯，還曾在多霍塔魯的朋友面前施暴並推倒她。2022年4月多霍塔魯申請暫時禁制令，禁止札亞特再持續跟蹤、騷擾、攻擊她。未料，札亞特得知此事之後竟當場暴怒，並打電話威脅，「我要殺了妳！」

札亞特在2022年底發現多霍塔魯有了新伴侶後，更失控勒住女方脖子，並找她新男友對質。2023年4月札亞特趁多霍塔魯洗澡時偷看她手機，發現她和其他男性的聊天訊息再次暴怒。多霍塔魯事後向朋友透露，當時她被拉著頭髮拖走，札亞特還對她吐口水，並說「如果你報警的話，我就會殺了妳！」她崩潰直喊，「這簡直是地獄生活，我仍在驚嚇狀態！」

才要前男友就醫 多霍塔魯1週後慘死

多霍塔魯因為札亞特的暴力行為，內心相當崩潰，因此拜託對方接受心理諮詢，「你需要尋求幫助，趁現在還來得及，你一定要去做治療！」札亞特也聲稱，自己有接受心理諮詢，未料1週後多霍塔魯就遭札亞特毆打致死。

2023年5月26日案發當天，多霍塔魯又遭到札亞特毆打，她在生前曾撥打求救電話給911接線員，「我前男友在這裡，他想殺死我…他在揍我」，但講到一半，手機就被札亞特丟出窗外。從監視器畫面看到，3分鐘後札亞特就跑出大樓，還偷走多霍塔魯的積蓄。

札亞特重回現場 企圖影響警方辦案

警方獲報後3小時抵達現場，但因為無法追蹤到報案人具體樓層及位置便離開，直到隔天晚間7時許，才再次回到多霍塔魯的住處，不過因為無法從電話及對講機聯絡上她，最終在接獲報案後20小時，才終於進到公寓內，但當時多霍塔魯已經陳屍沙發。隨後札亞特也重回現場，並裝成自己剛發現女方遇害，當場崩潰大哭，甚至還拍下多霍塔魯服用的焦慮症及過敏藥的照片，企圖引導警方相信她是死於用藥過量。

警方因無法聯繫到報案人，20小時後才破門進入。（圖／翻攝自Pixabay）

不過驗屍報告顯示，多霍塔魯死於頭部鈍器傷害導致的腦出血，案發當晚，鄰居也有聽到她家發出巨大撞擊聲、尖叫聲及辱罵聲。檢警也有找到多霍塔魯過去遭施暴的影片，札亞特最終遭到逮捕。

此案判決近日出爐，法官指出，這是「長期操控與施虐的惡性循環」，充滿嫉妒、跟蹤與死亡威脅，且未找到札亞特做心理治療的證據，最終判其至少要入獄服刑18年，直到2043年才有假釋機會。對於警方因無法追蹤報案人，便離開現場的行為，法官也做出嚴厲指責。

