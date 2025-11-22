報酬率高達6%！香港分紅保單值得買嗎？高報酬背後暗藏6大風險
香港分紅保單標榜高報酬率與跨世代傳承，吸引許多台灣民眾跨海投保，但這類商品真的適合所有人嗎？本文將拆解其優勢與風險，協助你正確評估需求，做出更明智的選擇。
近期香港分紅保單再度掀起熱議，不少民眾甚至專程赴港簽約，導致保險公司門口大排長龍。為何這類保單能如此受歡迎？主要有2大原因：一是長期報酬率高於台灣分紅保單，二是具備跨世代的財富傳承功能。但這類商品真的值得台灣人去購買嗎？
先來了解為什麼它有比較高的報酬率。香港分紅保單號稱長期內部報酬率（IRR）可達5%～6%，遠高於台灣分紅保單的2%～3%。原因在於：
● 保費計算差異：香港採用較新的第九回經驗生命表，壽險保費相對低廉；台灣目前仍沿用第六回經驗生命表，壽險保費較高。
● 獲利能力不同：香港保險公司可投資股票、基金、不動產等多元資產，有機會創造更高報酬；台灣則受金管會規範限制，資金多配置於固定收益工具，回報自然不如香港亮眼。
此外，部分香港保單不僅能分拆，甚至還能變更被保人。也就是說，父親買的保單，可以分拆成多張獨立保單給子女，並延續至孫輩。保單紅利分配不因被保人身故而中斷，有助於資產傳承規劃。
潛藏6大風險 購買前務必三思
雖然高報酬率與跨世代傳承功能確實令人心動，但香港分紅保單背後潛藏以下6大風險。若投保前未事先評估，可能陷入資金壓力或報酬落空的困境。
1.產品風險：業務員聲稱的IRR 5%～6%，其實是「保證紅利＋非保證紅利」的綜合試算。非保證紅利受保險公司投資績效、理賠經驗、營運開支等因素影響，最終金額可能高於或低於預期，若市場低迷或公司營運不佳，甚至可能歸零。保單建議書上的IRR與回本時間僅供參考。
2.流動性風險：香港分紅保單建議書上通常預估8～10年以上才能保本，中途解約不僅會損失本金與利息，還要負擔高額解約費用，IRR將呈現負值。若要達到宣稱的5%～6%報酬率，通常需持有20～30年以上。
3.匯率風險：香港保單通常以美元或港幣計價，繳交保費時需先將台幣換匯，未來領回保險金再換回台幣。然而匯率漲跌難以掌握，匯差可能侵蝕最終報酬。
4.利率風險：許多人在購買分紅保單時，會將保單利率與當下市場利率相比。但市場利率會隨時間變動，若未來市場利率上升、高於保單利率，則保單將失去競爭力而變得不值錢。
5.法律風險：香港保單不受台灣金管會監管，一旦發生理賠糾紛，需自行接洽公司，訴諸香港法律，跨海赴港打官司；同時也不適用台灣稅務優惠，保費無法作為所得稅列舉扣除額，身故保險金也無法享有遺產稅豁免。
6.詐騙風險：市面上不乏有不肖人士假借財務顧問名義推銷香港保單。然依《保險法》第167-1條第1項規定，在台灣招攬境外保單屬違法行為。若透過不明管道購買，恐掉入詐騙陷阱。
保險歸保險 投資歸投資 小資族無需盲目跟風
了解完優勢與風險後，是否該購買香港分紅保單，仍須回到自身需求與財務狀況。
對於一般小資族，香港分紅保單的最低年繳保費高達15～20萬元，再加上閉鎖期長、流動性差，若財務基礎不足，容易造成沉重壓力。若無法確定數十年內不會動用資金，最好避免投入。
更理想的做法是「保險歸保險、投資歸投資」。若是保障需求，建議選擇境內單純壽險產品，保費較相同保額的分紅保單低，且受法規保障；若追求投資收益，採用ETF或基金會更合適，長期投入美股或台股市值型ETF，年化報酬率可達6%～10%，且流動性更高。
至於高資產族群，若已完成基本保障與資產配置，或家人長期在海外生活，則可將香港分紅保單作為資產傳承的規劃工具。
香港分紅保單的優勢vs風險
優勢
1.高報酬率
2.跨世代傳承
風險
1.產品風險
2.流動性風險
3.匯率風險
4.利率風險
5.法律風險
6.詐騙風險
什麼是經驗生命表？
經驗生命表是根據某一特定時期、特定族群的實際死亡經驗所編製，用於顯示不同年齡層的平均餘命與死亡率，保險公司會依此編算保險費率。新版經驗生命表反映平均壽命延長、死亡率下降，因此壽險保費通常會降低，長照險、醫療險保費則會提高。
（圖片來源：Shutterstock僅示意/ 內容僅供參考，投資請謹慎為上）
文章出處：《Money錢》2025年10月號
