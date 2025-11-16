報酬10萬實拿8萬 女律師律見後洩密詐團翻船

張姓女律師涉嫌於律見遭羈押詐團嫌犯後，將知悉相關偵查內容洩漏給詐團主嫌，遭檢方起訴並求處7月以上有期徒刑。資料照片

台北市1名張姓女律師，涉嫌於擔任遭羈押禁見的詐騙集團朱姓嫌犯選任辯護人時，利用律見機會，將檢方偵訊時的供述等內容，以通訊軟體洩露給該集團未到案陳姓主嫌，經檢警查獲後，張女坦承犯行並收受10萬元律師委任費用，遭新北地檢署依瀆職罪嫌起訴，並向法院求處7月以上有期徒刑。

據了解，新北檢警偵辦陳姓主嫌為首的詐騙集團案件，逮捕朱姓、林姓同案共犯，2人皆遭羈押禁見，而陳嫌則未到案並疑似已潛逃至中國大陸，遭檢方發布通緝。

但陳嫌仍透過北市某律師事務所江姓律師顧問介紹，由張女擔任朱嫌的辯護律師，並在今年3月28日於台北看守所辦理律見時，知悉檢方偵訊時之供述、獲悉朱嫌及林嫌已成功串證、朱嫌是否於偵查中供出陳嫌等內容。

張女於隔日下午，將上述仍在偵查中英秘密之偵查內容，透過通訊軟體Telegram的通話功能，洩漏給陳嫌，使其知悉偵查過程、內容以及檢方掌握的事證，並得以事先勾串同案共犯及證人，增加檢調單位查緝難度。

張女事後透過詐團取得10萬元的律師委任費用，並將其中2萬元交付介紹人江姓顧問；檢方後續查獲張女犯行後，持搜索票、拘票前往張女位於北市松山區的辦公處所查扣手機、筆電、隨身碟及銀行存摺等，並將張女拘提到案。

張女接受警詢及偵查時，對於犯行坦承不諱，並與相關證人、被告供述情節大致相符，另有其他共犯手機內通訊軟體三方通話錄音、語音通話藝文、對話截圖等物證。

檢方認定張女犯罪自白與事實相符，涉犯《刑法》非公務員洩漏國防以外之秘秘秘罪嫌，對其提起公訴，並審酌其身為職業律師，為專業法律人士，明知執行職務時知悉事項，不得洩漏於必要範圍外之人員，且明知陳嫌為詐團上層成員，竟向其洩漏應秘密之內容，違反法令及職業倫理，因此向法院請求量處7月以上有期徒刑。



