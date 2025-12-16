報關業不得假借專責報關人員名義執行業務 以免受罰

基隆關提供

海關籲報關業不得假借專責報關人員名義執行業務，以免受罰。基隆關表示，為提升報關業受委任報關的法遵意識，善盡正確申報義務，該關將不定時查核報關業僱用專責報關人員從業情形，以保障納稅義務人權益。

依據報關業設置管理辦法第十三條、第二十條及第二十一條規定，報關業受委任辦理報關，應經專責報關人員切實審核報單內容並連線申報；專責報關人員不得容許他人假借其名義執行業務，亦不得將供連線申報傳輸的通關專屬憑證或憑證密碼借供他人使用。

基隆關提醒，如查有違反上述規定情事，海關將視個案違章情節，依同辦法第三十五條規定，對報關業予以警告或處新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰，違規情節重大者，得停止六個月以下報關業務或廢止其報關業務證照；或依同辦法第三十七條規定，對專責報關人員予以警告或處二千元以上五千元以下罰鍰，處罰三次仍未完成改正者，得停止六個月以下報關審核簽證業務或廢止其登記。

基隆關呼籲，報關業應遵守法令規定，切勿假借專責報關人員名義辦理報關業務，專責報關人員應充分體察專責的重要性，切實執行，避免受罰。