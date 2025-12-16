報關業不得假借專責報關人員簽審 以免受罰

專責報關人員不得借名供他人審核、簽證報單，也不能提供通關專屬憑證或憑證密碼供他人使用，若經海關查獲，將予以裁罰。（基隆關製作）

報關業受委任辦理報關，應經專責報關人員審核與簽證報單，並連線申報。因此，經由國家考試取得專業證照的專責報關人員，不能提供他人假借其名義執行業務，也不可將連線申報傳輸的通關專屬憑證或憑證密碼借給他人使用，若違規經處罰三次仍不改善，海關便可依規定最重廢止專責報關人員於全國各海關的登記。

基隆關表示，報關業向海關登記申設從業，須配置1名經由國家考試取得專業證照的專責報關人員，且該名報關專責人員須專屬該報關行或報關公司，不得再兼任其他報關行或報關公司執行進出口報單的審核、簽證業務。

基隆關指出，依據報關業設置管理辦法相關規定，報關業受進出口業者委任辦理報關，應經由專屬的專責報關人員切實審核報單內容，並連線申報，而專責報關人員不得借名供他人執行審核、簽證報單，也不能將連線申報傳輸的通關專屬憑證或憑證密碼借給他人使用。

基隆關強調，為提升報關業受委任報關的法遵意識，善盡正確申報義務，該關將不定期查核所轄報關業所僱用的專責報關人員從業情形，以保障納稅義務人權益。

基隆關提醒，若經海關查獲借名或提供通關專屬憑證或憑證密碼的違章情形，將對報關業祭出警告或處以新臺幣6000元以上，30000元以下罰鍰，違規情節重大者，則可裁定停止6個月以下報關業務或廢止其報關業務證照；至於專責報關人員的違規部分，海關也會予以警告或處以2000元以上，5000元以下罰鍰，若處罰3次仍未完成改正者，海關便可規定停止其6個月以下報關審核簽證業務，最重可廢止其在海關的登記，籲請報關業者及專責報關人員留意，以免受罰。