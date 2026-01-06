報關業質疑海關建置雜貨櫃X光專線圖利業者基隆關駁斥：絕非事實

有關報關業者質疑海關建置雜貨櫃X光專線圖利業者一事，基隆關於6日傍晚嚴正駁斥，並緊急提出說明，強調「絕非事實」。

基隆關表示，有媒體報導「報關業者質疑海關在台基、聯興兩家公司尚未建置完成時，就讓基隆港公司獨自啟用，高價收費，涉嫌圖利特定廠商……」一事，絕非事實；基隆關提到，雜貨櫃以X光儀器輔助查驗，是落實關務邊境安全聯繫會報決議，加強雜貨櫃查驗及效能，藉以最大程度改善通關品質，從制度面防堵不法，實為兼顧安全與效率的一項有效措施。

基隆關提出，雜貨櫃多自中國大陸及東南亞起運，櫃內貨物繁雜，風險甚高，一向是通關管控重點；該關以往對雜貨櫃採人工清櫃查驗，較難兼顧安全及便捷，114年新設置的雜貨櫃X光專線，可協助關員快速檢視個別貨物，每條X光專線每日僅需2名人力，即可完成4至5只貨櫃的查驗工作，徹底解決多年來人工查驗量能不足的問題，至今配合以X光專線通關的雜貨櫃進口業者，也都表示運作順暢。目前雜貨櫃至X光專線辦理通關是以輔導為原則，自114年2月迄今僅121只，占總數不到5%。

基隆關強調，為緩解雜貨櫃進口業者以X光專線通關衍生的成本壓力，該關同步優化多項通關措施，業者可於查驗後快速提領貨物，降低其行政作業人力及倉儲費用。