報關老闆聽神棍「從母姓」改運！才改完⋯拉不出屎開刀、祖宗托夢示警
社會中心／羅欣怡報導
4年前壽司郎的優惠活動，引爆全台「鮭魚之亂」的改名風潮，在基隆則有報關行負責人因「迷信」改掉父姓從母姓，不但沒轉運，反而還衰事連連，最後才發現，當初要他改姓的的女子根本是個斂財神棍，於是向法院聲請改回從父姓，基隆地院審理後裁准。
判決書指出，原本姓「林」的阿力（化名）從事漁業經營，經朋友介紹下，認識了自稱有靈異能力的劉女，對方告知阿力家族至今未能有孫，全因阿力的母親為童養媳（原姓蕭），未將子女冠母姓，讓蕭姓祖先震怒，導致家運衰敗。
劉女要求阿力送離祭拜多年的神明、神桌全部更換，期間阿力陸續支付各項費用約60萬元，並依劉女指示至戶政事務所辦理母親去夫姓、全家改姓為母姓「蕭」並改名。
但沒想到，阿力才從母姓第一天，陪伴家人多年的7歲愛犬竟莫名暴斃，過了幾天，阿力又莫名肚子疼痛、無法排便，經急診就醫並住院手術；阿力所開設的報關公司在變更姓名登記後，突然遭受二次罰款；住家磁磚脫落，砸到後面鄰居的採光罩玻璃賠了5,000元，甚至阿力還接連受到林姓宗親與神明託夢示警，就連妻子的健康狀況亦加劇惡化。
一連串的厄運來襲，讓阿力心生懷疑，事後發現劉女根本不是貴人，經查證才知劉女在基隆地區，屢次以類似手法誤導他人改姓，讓阿力後悔莫及，於是向法院聲請改回父姓「林」。
法官調查，向戶政事務所申請變更為父姓或母姓以一次為限，而依民法規定「向法院請求裁判變更姓氏並無變更次數的明文限制」，阿力聲請變更回復為父姓「林」是為家族的歸屬感及自我認同，具有延續祖先奉祀，避免生活上、情感上的困擾等多重意義；再加上阿力的母親也同意改回父姓，因此裁准變更。
三立新聞網提醒您：
民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。
