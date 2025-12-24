場內拼金牌，場外卻陷轉職危機？黃士豪透過《個人財務逆向工程》把「運動家精神」變現，助力運動員掌握人生選擇權

【記者張嘉誠／綜合報導】

運動員在賽場上拼搏金牌，退役後卻因缺乏財務與職涯規劃而陷入迷惘。日前，暢銷書作者兼新加坡科技教育公司「GoodWhale」執行長黃士豪（Will），受邀出席「中華民國運動員生涯規劃發展協會」第四屆講師培訓計畫進行公益分享，透過《個人財務逆向工程》的視角，與現場36名選手、教練們交流，提倡將運動場上的紀律轉化為財務與職涯的護城河，協助運動員在場外人生也能掌握主導權。

運動員生涯規劃系統化，協會打造六大轉型路徑

中華民國運動員生涯規劃發展協會理事長曾荃鈺指出，全台超過四萬名體育班學生，在轉銜階段常面臨「少連結、高風險、缺延續」的結構性困境。協會作為全台少數聚焦此議題的非營利組織，建立協助運動員「重新定義自己」的陪伴系統，提供包括專業、管理、創業等六大生涯探索路徑。曾荃鈺強調，協會不僅是培訓單位，更是資源連結的樞紐，透過陪伴式個人品牌創業暨講師培訓計畫提升選手的軟實力，更將運動員堅毅的精神轉化為具體的職場影響力，解決體育人才流失的痛點。

廣告 廣告

▲黃士豪(Will)勉勵現場聽眾，最重要的是，熱愛生活、積極創造用錢也買不到的巔峰體驗。

黃士豪以《個人財務逆向工程》系統課程，翻轉金錢舊認知

曾背負 3000 萬債務到白手起家的黃士豪，在講座中深刻剖析運動員的金錢盲點。他指出，許多選手習慣聽令行事的「操作員」思維，必須轉型為掌握選擇權的「決策者」。協會理事長曾荃鈺表示，黃士豪老師分享的《個人財務逆向工程》，是一套能讓運動員看得懂、做得到的系統，教導大家如何「站在未來、安排現在」。黃士豪也勉勵選手們，理財不只是數字遊戲，更是將「運動家精神」變現的過程，透過建立財務護城河，讓人生下半場財務更穩健，擁有更多拒絕的勇氣與選擇的自由。

2026啟動「財務逆向工程－運動員種子計畫」，贊助百萬支持數位游牧創業家

為了讓轉型之路有實質支持，協會宣布與黃士豪展開深度合作，規劃於 2026 年正式啟動「財務逆向工程－運動員種子計畫」。該計畫將試行公益創投模式，預計贊助百萬支持一人公司運動員數位游牧或幫助具有潛力的運動創業家。曾荃鈺預告，未來協會將持續推動產品系統化，包含開發運動生涯卡牌、打造 AGI 智能應用等，持續往打造永續的運動員人才生態系邁進。

若您是正在尋找方向的運動員或教練，渴望了解更多關於財務教育與職涯轉型規劃的資訊，可以造訪中華民國運動員生涯規劃發展協會官網，或追蹤GoodWhale執行長黃士豪的最新講座動態，一起打破框架，成為賽場外的人生金牌得主吧！