場勘台北文華東方 陳漢典Lulu傳1月辦婚宴

陳漢典（左）、Lulu確定明年1月舉辦婚宴。（資料照片）

相識、共事超過12年的陳漢典、Lulu黃路梓茵今年9月無預警宣布求婚成功的喜訊，接著2人完成結婚登記，正式成為夫妻。好人緣的小兩口計畫2026年1月在台北文華東方酒店舉辦婚宴，預計席開近80桌。

工作滿檔的2人對婚宴日期始終低調不願多談，想把重心先放在戲劇、電影、跨年、主持《紅白藝能大賞》等工作。25日根據《CTWANT》報導，2人早於9月底前往飯店場堪時，便已將婚宴日期訂於明年1月25日。對此消息，陳漢典、Lulu經紀人昨一致表示：「謝謝關心，屆時會跟大家分享！」未否認也未承認。

陳漢典、Lulu自從結婚，每每出席活動都會被關心婚宴籌備進度，2人擔心模糊活動焦點，都敬業的「點到為止」，也都很有默契的表示「有好消息一定會盡快跟大家分享」。陳漢典也說過，婚宴主題以老婆想法為主，2人意見不同都會溝通討論，不曾因為婚宴爭吵。