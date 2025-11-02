一場募心募愛的邀約 開啟她與慈濟的因緣

來自菲律賓的喬·甘露拉，2022年因為參與太極拳課程，和慈濟結下因緣，熱愛學習的她，2023年3月參加志工培訓，雖然是個虔誠的天主教徒，但她認為成為慈濟志工，和她的信仰並不衝突，反而因為善行的實踐，讓信仰更加完整。

上人親自授證，來自菲律賓的甘露拉，從事金融業30多年，迎來人生新篇章。

「靜思法髓妙蓮華，大家如果有空的話一定要拜讀。」

菲律賓慈濟志工 喬·甘露拉：「一開始我只是到校園參加太極拳課程，原本不知道慈濟，沒想到同學全是慈濟委員。」

一場募心募愛的邀約，開啟了她志工培訓之路。

菲律賓慈濟志工 喬·甘露拉：「因為我喜歡終生學習，當我知道有培訓課程，我就在2023年3月參加志工培訓。」

從家訪到參與義診，甘露拉的身影活躍在各個角落，雖然是虔誠的天主教徒，但參與志工和她的信仰並不衝突。

菲律賓慈濟志工 喬·甘露拉：「慈濟和我的宗教相輔相成，天主教著重在神學理論，我們也有實踐，但慈濟有更多的實踐，這讓我的信仰更加完整。」

多了慈濟志工的身分，甘露拉期許自己恆常初心，持續走入暗角，幫助需要的人。

