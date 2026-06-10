一場告別式回程「4死2傷」 桃園白車雨中逆撞聯結車影片曝光

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

桃園市新屋區10日嚴重車禍，白色轎車跨越雙黃線，迎面撞向聯結車。讀者提供



桃園市新屋區10日發生嚴重死亡車禍，造成4人死亡、2人受傷。楊梅警分局員警獲報到場，一輛白色轎車不明原因，在雨中跨至對向車道，撞上聯結車，轎車上五人有4人身亡；調查發現，這五人是親友，同車參加一場告別式，回程要去吃飯卻遇死劫。

嚴重的交通事故發生在10日中午12時5分，警方接獲報案指稱新屋區中山西路發生交通事故，了解後發現李姓女子(60歲）駕駛白色轎車沿中山西路直行，不明原因逆向，與對向聯結車對撞。

廣告 廣告

駕駛李女當場死亡，另車上三名乘客李姓女子（74歲）、李姓男子（65歲）、張姓女子（64歲）傷勢嚴重，送醫急救後全部死亡，車上唯一倖存的是楊姓女子（61歲）受到輕傷。

至於聯結車駕駛胡姓男子（36歲）也受輕傷。經檢測，胡姓男子酒測值為0。事故發生之詳細原因，警方調查釐清。

桃園市新屋區10日嚴重車禍，白色轎車撞成廢鐵。讀者提供

桃園市新屋區10日嚴重車禍，白色轎車跨越雙黃線，迎面撞向聯結車。取自臉書新屋生活圈

更多太報報導

新竹恐怖氣爆2死2傷！隔壁夫妻雙亡 高翠路慘如「戰爭轟炸」

認了來台賣淫！日AV女優「1次3.5萬元」招嫖客 道歉止血「全面停工」

買2張台積電「忘記密碼」放生27年 一查獲利狂賺4589%網全跪了