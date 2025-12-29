一場國際拔河交流在德蘭啟智中心展開

不分國籍大家因拔河交流聚在一起留下美麗風景。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／玉井報導

天主教德蘭啟智中心廿九日舉辦一場「天主教德蘭啟智中心VS日本拔河友誼交流活動」，由專業拔河教練暨長老教會牧師蔡三雄邀請日本友人及身心障礙者來臺，與中心智青和社區長輩們一起以拔河較量和交流，並展現跨文化、跨世代共融的溫暖畫面。

混合編組大家齊心用力拔河。（記者張淑娟攝）

為促進國際交流和社區共融，天主教德蘭啟智中心在歲末舉辦友誼拔河活動，參加成員除了日本友人外，還包括德蘭的工作人員與服務使用者，並採混合編組，期盼透過拔河的方式，讓拔河不只是運動，更是友誼往來互動的具體呈現。

在拔河現場，蔡三雄帶領社區長輩、輪椅使用者、孩童等進行拔河體驗，蔡三雄表示，拔河活動最棒的是，不管輸贏，每個人都有角色，並且能樂在其中，而這也呼應社區融合的精神。此外，拔河更象徵彼此扶持、共同用力的精神，不分年齡、國籍或能力，每個人都能在活動中找到自己的位置。

由於現場有四組隊伍，大家都樂在其中，拉著繩索齊心用力，更在歡笑中交流情誼，不僅讓身心障礙者有機會與不同世代、不同文化互動，也讓孩子與長輩在同一場活動中感受尊重與合作的價值。

廿九日的拔河國際交流活動，不分國籍，所有參加者都感受到友誼，更祝福聲中圓滿落幕。德蘭啟智中心表示，未來將持續結合社區資源，推動更多跨世代、跨文化的共融行動，讓友誼與理解在生活中長存。