場外連署破500萬！藍白正式啟動彈劾總統 合成袁世凱圖嗆「清德宗元年正式登基」

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

國民黨、民眾黨全體立法委員今（19）日在立法院議場前召開記者會，宣布正式提案彈劾總統賴清德，並將依立法院職權行使法啟動全院委員會程序，同時規劃赴全國各縣市舉辦公聽會，向民眾說明彈劾理由。現場並立起將賴清德合成為袁世凱的圖像，批評其行徑已嚴重危及憲政體制。除院內行動外，場外也同步出現的「彈劾賴清德」網路連署短時間內突破500萬人次，藍白院內攻防與院外動員齊發，使彈劾行動成為當前政壇高度關注焦點。

現場並立起將賴清德合成為袁世凱的圖像。（圖／鄧宇婷攝）

國民黨團總召傅崐萁表示，「中華民國曾是亞洲第一個民主共和國」，歷經無數先烈犧牲，民主才得以生根，然而21世紀卻出現「人民選出的少數總統，宣布獨裁、改變國家體制」，甚至宣布「清德宗元年正式登基」，形同廢掉由人民選出的國會。他痛批，國會三讀通過的法律竟遭賴的大秘書行政部門拒絕副署、公告與執行，已是「毀憲亂政、踐踏民主、踐踏台灣人民的行為」。

民眾黨團總召黃國昌則表示，藍白立委是以「最誠懇、也是最沉重的心情」，依照憲法規定正式啟動彈劾程序，並非黨派之爭，而是捍衛民主憲政。他也向賴清德的支持者喊話，即便立場不同，也應思考是否能接受未來總統「有樣學樣」，「通過拒絕公布法律來癱瘓國會。」他也宣布，藍白將在全國各縣市至少舉辦一場公聽會，直接向選民說明彈劾理由。

同時，場外也出現針對總統的彈劾連署行動。前立委郭正亮與邱毅透過網路平台發起「彈劾賴清德」連署活動，主張政府「不公布、不副署」引發的違憲爭議，並號召民眾連署表達不滿。該活動將目標連署數訂為558萬6019份，對應賴清德於2024年總統大選所獲得的得票數。不過，目前連署啟動後短時間內已突破500萬人次，引發外界關注，顯示部分民眾對憲政運作是否偏離常軌抱持高度疑慮。

依據憲法增修條文規定，總統彈劾案須先取得全體立法委員二分之一以上提議，並經三分之二以上決議後，始得聲請司法院大法官審理。目前藍白陣營合計約62席，距離76席的決議門檻仍有一段差距。

此外，民眾黨方面也表態，將依相關法制程序研議邀請總統赴立法院說明，屆時賴清德是否出席國會，勢必成為焦點。

