場外高喊「反中」下將會習近平 李在明擬化解中韓情仇
南韓總統李在明在APEC峰會現場親自接待各國領袖，大陸國家主席習近平初次見李在明就遲到15分鐘，回顧韓中兩國關係，在這8年來起起伏伏，李在明也曾因為拒絕談論台海問題，被貼上親中標籤，但隨美中關係破冰，韓方態度也出現轉變。
南韓慶州APEC領袖峰會現場，東道主南韓總統李在明親自迎接21國領導人，其中大陸國家主席習近平壓軸現身。兩人會面時眉開眼笑，對視握手5秒，氣氛輕鬆愉快，與場外高漲的反中情緒形成鮮明對比。這種複雜關係源自8年前文在寅政府部署薩德飛彈系統，引發北京實施「限韓令」，造成中韓關係緊張。隨著尹錫悅與李在明相繼執政，南韓外交政策在美中之間不斷調整，尋求平衡國家利益。
南韓與中國的緊張關係可追溯至8年前，當時文在寅政府為回應北韓彈道飛彈威脅，部署了薩德飛彈系統。北京擔憂該雷達系統會削弱其核武能力，因此發出「限韓令」作為報復。在韓同胞總聯合會首席董事金秀雅表示，受到薩德影響，中國觀光客人數急速減少，導致她不得不關閉旅行社。韓國先驅報估算當年一口氣減少近800萬陸客。根據美國皮尤智庫調查，當時已有60%南韓人不喜歡中國。
2017年底，文在寅親赴北京試圖緩解中韓緊張關係，雙方在北韓問題上達成共識，並簽署多項合作備忘錄。然而，2022年尹錫悅上任後，南韓外交政策明顯轉向靠攏美國，與時任美國總統拜登關係密切，積極強化美日韓三方軍事合作，對中態度也明顯轉趨強硬。
現任南韓總統李在明上任後，積極修復日韓關係，並在面對美國總統川普時展現外交手腕。韓聯社報導，南韓與美國利用APEC峰會達成數月來持續的貿易談判成果，外媒評價這是外交上的成就，且比日本獲得更多讓步。南韓前國會政策研究員金哲鉉認為，日韓兩位元首會晤建立了良好基礎，韓日關係未來發展可期。總統領導力研究所所長崔鎮強調，從川普總統角度看，若要對抗中國，美日韓的安全與經濟合作將更加重要。
李在明上任後積極鞏固美日韓同盟，但他曾因對台海議題的言論被貼上親中標籤。李在明曾表示，不是親中或反中，外交上沒有什麼親中或反中，只要有助於大韓民國的國益，就應該保持密切關係。韓聯社報導，李在明指出中國現今仍是韓國最大的貿易國，也是維護供應鏈穩定的核心夥伴。
南韓長期奉行「安美經中」外交策略，在美中關係惡化時，從擔任兩國橋梁變成被迫選邊站。如今美中關係重回對話軌道，在與習近平單獨會面時，李在明將重新定位自己的角色，試圖在不與中國撕破臉的同時，撕掉親中標籤。
