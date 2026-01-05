「一場完美風暴核心」！是他們推了川普一把 決定重拳拉下馬杜洛

華爾街日報報導，美國總統川普3日指示五角大廈對委內瑞拉發動大規模打擊，重拳推翻委內瑞拉總統馬杜洛政權。事實上，半年前，川普仍想透過協議讓馬杜洛體面下台，但馬杜洛未嚴肅看待美方給出的退路，12月底拒絕華府最後一次提議，最終釀成狼狽被捕的局面。

除了馬杜洛，委內瑞拉在美國打擊移民與毒品上有利川普2.0政績，加上擁有豐富石油礦產，可說齊集川普野心之大成。川普第一任期委國特使艾布蘭（Elliott Abrams）形容，「這樣的委國成為一場完美的暴風核心，幾乎涵蓋川普關切的所有事」。

知情人士透露，川普去年7月在一場白宮會議上，仍有意繼續與馬杜洛談判，希望藉由達成協議讓美國企業取得開採委國石油的優先權。儘管對委鷹派的國務卿魯比歐不斷提醒石油只會強化馬杜洛政權，川普仍執意訴諸談判協議，並說出「我們照我的方式做」。

從川普決定給馬杜洛退路開始，美方5月起陸續且多次提議，讓馬杜洛自願下台、流亡海外，交換豁免他在美國的毒品控罪，同時美方撤銷對馬杜洛官員的制裁。馬杜洛都拒絕了。

去年10月，川普放風聲稱，允許中情局在委國境內執行秘密行動；一名接近馬杜洛政府人士透露，經歷川普1.0施壓後，馬杜洛現在認為美國威脅不過是虛張聲勢。

去年11月，川普和馬杜洛通話再提議全面赦免，否則考慮動用武力；但川普私下也擔心軍事行動會失敗。

川普極力訴諸談判期間，魯比歐示警川普，馬杜洛政府過去10年與歷屆美政府達成5項協議，但全部都違背承諾。

報導提到，川普也注意到，馬杜洛一次在活動上開心熱舞，一邊用不流利的英文喊話美國人「別擔心、開心點」，這讓川普感到挫折，並說認為馬杜洛不夠嚴肅以對。

去年12月23日平安夜前夕，馬杜洛再度拒絕自願下台，只是他不知道這是美方最後一次給出體面退路。

最終，川普拍板對馬杜洛政權的軍事行動，五角大廈出動特種作戰三角洲部隊攻堅委國軍事基地蒂烏納堡，火速逮捕並押送馬杜洛夫婦至紐約，預計將在美東時間5日（台灣時間6日）首度受審。

「馬杜洛多次獲得非常、非常、非常慷慨的提議，他卻選擇像個野蠻人行事，玩弄一切，」魯比歐3日告訴媒體，「結果就是今晚各位見證的那樣。」

