一場對中日航權與飛越制度的誤讀

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近期流傳一種說法，認為中國大陸將於7月1日施行新版《民用航空法》，屆時日本航空公司飛越大陸領空將不再享有「免費通行」待遇，甚至可能面臨更嚴格的航線審查與營運限制，進而對日本航空業造成重大衝擊。然而，若回到法規文本與國際民航制度本身檢視，相關說法與事實存在相當程度落差。

首先，飛越他國領空從來不是航空公司的當然權利。依據1944年《芝加哥公約》所確立的國際民航基本原則，各國對其領空享有完全且排他的主權。因此，外國航空器進入或飛越他國領空，必須符合該國法律規定及相關國際協定安排。無論是美國、俄羅斯、日本或中國大陸，皆依循相同原則管理本國領空。

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從中方法律發展來看，外國航空器飛越其領空須經批准的規定並非新設制度，而是長期存在於大陸民航管理體系之中。新版法律未新增針對日本航空公司的限制，也未見專門針對日本提高飛越門檻或調整收費標準的條文。

除領空管理外，航空公司經營國際航線還涉及航權安排。新版《民用航空法》第204條規定，中方依照與外國政府簽訂的協定或協議開放相關航權。換言之，國際航線的運作仍以既有雙邊或多邊航空協定為基礎，從已公開的新法條文來看，此次修法並未顯示中國大陸與日本之間既有航權安排發生變更。

值得進一步釐清的是，在國際民航制度中，飛越權與商業客貨運輸權雖同屬航權體系，但其法律性質與適用情境並不相同。日本航班飛越中國領空前往歐洲，主要涉及《芝加哥公約》體系下的飛越權，也就是通常所稱的第一航權，其核心在於過境飛行而非商業客貨運輸。因此，相關安排主要受航空協定、飛航計畫核准及空域管理規範約束，與一般所稱的商業航權競爭有所不同。

再者，國際民航實務高度重視雙邊協定與互惠原則。中日兩國均為東亞重要航空市場，兩國航空公司在客運、貨運及空域使用等方面長期維持密切往來。因此，若將一般性的國內民航法修訂，直接解讀為針對特定國家的航空限制措施，恐怕過度簡化了國際民航體系的實際運作方式。

至於所謂「日本過去免費通過中國大陸領空，未來將開始收費」的說法，同樣與實際情況不符。在國際民航實務中，航空公司飛越他國領空時，通常需支付相關飛航服務費用，包括航路費、導航服務費及空中交通管制費等。這些費用並非中國大陸獨有制度，而是全球民航運作的普遍做法。中方對外籍航空器飛越空域收取相關費用，亦早已是既有制度。長期以來，包括日本航空（JAL）與全日本空輸（ANA）在內的外籍航空公司，使用相關空域時即須依規定繳納航路費及相關飛航服務費。換言之，外籍航空公司使用中方空域並非過去免費、未來收費，而是相關收費機制早已存在於國際民航運作體系之中。

事實上，目前流傳的相關說法，多源自社群媒體的自行解讀，再經轉傳與放大後形成特定敘事。部分評論進一步將原本已存在的飛越許可制度、航權制度、航路管理制度及飛航服務收費制度，誤認為是新版法律新增內容，進而得出「中國大陸將藉新法打擊日本航空業」的結論。然而，從已公開的新法條文來看，並無足夠證據支持這種說法。

對於任何法律修訂，社會固然可以關注其未來可能產生的影響，但相關討論仍應建立在法規文本與既有制度事實之上，而非將原有制度誤認為新措施。唯有如此，才能較為準確地理解新版《民用航空法》的實際意涵及其可能產生的影響。（作者為政策與戰略研究員）