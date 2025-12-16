一場心臟病發，他頓悟人生！賣掉千萬宅上山種菜：不能當首富，就當全台最會享受生活的人





疫情爆發前，時尚設計師林國基砸近億現金購入300坪山上別墅，閉門種花種菜，甚至盤算退休，淡出時尚界，起因是有一天被緊急送醫，檢查出左心室肥大。

一向自認健康的他，與死亡近距接觸後，開始思考未來，「我在時裝業能做都做了，要成為首富已經不可能，但我可以當個時尚農夫，當個全台灣最會享受生活的人！」

在綜藝節目上，時尚設計師林國基總是穿著花俏、兩手鑽石亮晶晶，他的事業橫跨貴婦圈與演藝圈，累積上億財富。然而，4年前第一次坐救護車，改變了他的人生路。

「那天我在公司畫圖，突然覺得呼吸困難、快昏倒，緊急送醫才知道自己有高血壓以及左心室肥大。我最注重健康，不抽菸不熬夜，人生第一次坐救護車真的把我嚇到了！我很愛健身，那時候把胸肌練好大，練得比瑪麗蓮夢露還大，我懷疑心肌肥大和高強度重量訓練有關，從此不敢再練。」

醫師告訴他，左心室負責收縮送血到全身，若有擴大或肥厚情況，可能導致呼吸急促、心悸、胸痛，嚴重時會引發心臟衰竭與猝死。

這些年演藝圈猝死新聞頻傳，林國基感嘆，自己躺在醫院時真的很恐慌，人死了什麼都沒有了，不能再這樣忙碌下去，因此決定賣掉信義區3千萬公寓，砸近億購入300坪北投庭院別墅。

上山種菜，打造自給自足退休生活

他搬到山上打造自給自足的退休生活，庭園裡依循四季節氣種花種菜，包括杜鵑花、海芋、多肉、蘭花等，果樹一種上千棵，「我是農家子弟出身，偶有青竹絲也不怕，反覺挺美，不過我怕死，全都有機種植，有蟲自己抓，我的芝麻葉長得超好，多到吃不完！」

林國基是1962年出生，自認黃昏之年最怕虛耗，果樹不買小樹只種「老欉」，果園裡有李子、柚子等各式水果，阿拉比卡咖啡豆第一次收成時，他特意送回雲林古坑請人代烘，變成親友間的搶手貨。

但也有失算時，釋迦樹是熱帶果樹，北部難活，「跟大自然學習是人生重要的一課。」

「疫情爆發這些年，我慶幸自己能夠整天待在山上，不用噴酒精，不用掃QR Code，我的QR Code就是我的水蜜桃，回歸自然生活後，呼吸也順暢了！」

黑手變身設計師，開公司營收破億

林國基出生雲林農家，年輕時北漂當黑手討生活，因為喜歡藝術，晚上去補習班學服裝設計，後來參加比賽得名，獲成衣公司聘用擔任設計師，好景不常，一年後老闆因為投資失利想收掉公司，25歲的林國基趁機接手當老闆。

在成衣業的黃金年代，林國基的公司一年營業額破億，30歲景氣走下坡後，他前往美國遊學、英國進修服裝設計碩士學位，回台轉做高級訂製服生意，以清明上河圖等時裝秀闖出名氣，成了明星指定設計師。

窮怕了的林國基很早開始學投資，當黑手時存錢買中鋼股票嘗到甜頭，成為設計師後，一度誤信朋友買未上市股票踩雷，聽貴婦介紹飆股慘賠，從此遠離台股，只定期定額購買美國和台灣的指數型基金。

從2008年投資至今，遇上股市大多頭，加上錢進房地產，買進安和路、信義路房子，以及美國紐約及舊金山的公寓出租，退休無後顧之憂。

50後人際斷捨離，舞台讓給年輕人

為了養生，他展開人際斷捨離，不喜歡的人不見、太麻煩的投資生意退股，遇到網路霸凌不反擊。

「我收藏許多藝品珠寶，有一陣子製作單位常找我當救火來賓，網友點名翡翠鑽石暴漲都是我害的！那些不是我賣的更不是我炒作，我的人生哲學很簡單，真的是我錯我認，不是的話，從不把批評放心上。」

人生下半場，林國基預告將在這兩年結束公司，不再參加台北時裝周，把舞台讓給年輕人，「我做過100多場服裝秀，去過60多國，鄉下小孩這輩子能有這樣的閱歷應該也夠了。」

未來他將投入公益，除了認養家鄉50多位孤老，還要在雲林籌備娃娃博物館，「這座博物館會放我收藏的上千個芭比娃娃，提供美學教育，盼啓發家鄉孩子天份，讓他們的人生有更多的發展可能性。」



