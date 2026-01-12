一場戲回望20年 紙風車368對話人生四個大

紙風車文教基金會將於1月24日在台北表演藝術中心推出《紙風車368兒童藝術工程20週年特別演出》，以「現場劇場演出 × 紀錄片首映」形式，回顧368工程20年來走遍全臺城鄉的藝術行動。此次演出凡購票入場，即可獲贈《青年的四個大夢》一書，讓觀眾不只走進劇場，也把關於人生方向的思考帶回家。

紙風車推動368兒童藝術工程自2006年啟動，至今邁入第20年，當年在戶外舞台前席地而坐的孩子，如今已走到人生轉折的年紀。紙風車特別選在1月24日策劃一場結合劇場演出與紀錄片首映的《紙風車368兒童藝術工程20週年特別演出》，購票入場的觀眾還可獲得吳靜吉博士再版著作《青年的四個大夢》。

紙風車文教基金會執行長張敏宜以自身生命經驗指出，自己多年後重讀《青年的四個大夢》，才發現原來人生一路也依循書中的方向前進。她強調：「如果你可以做一件事情，對自己生長的土地有貢獻，不覺得這是一件很有意義的事嗎？」她回想當年完成319鄉鎮走透透時，最大的感受是「這樣人生有價值，好像對台灣有一點點貢獻」。

她也提到，紙風車創辦人李永豐長年被問「為什麼這麼瘋狂、這麼堅持」，而《青年的四個大夢》正是他的答案。張敏宜：『(原音)他(李永豐)太常被問說紙風車為什麼這麼瘋狂？李永豐為什麼這麼堅持？他後來就說，這本書就是他的答案，這是一個Bible，聖經吧。』

遠流出版社創辦人王榮文指出，《青年的四個大夢》出版於1980年代，此次再版雖未大幅更動內容，卻以「英雄旅程」的觀點，重新扣合不同世代面對的共同課題。他認為，無論童年、青年或老年，每個人生階段都會以不同方式回到相同的提問，希望能帶給新一代年輕人更多啟發。

《紙風車368兒童藝術工程20週年特別演出》目前僅剩最後約200張票券，觀眾可透過兩廳院售票系統購票入場，一同見證這場只能在劇場現場發生、無法複製的20週年紀念演出。

此外，紙風車也宣布將於2026年啟動小額捐款計畫「椅子會」，邀請民眾以200元認捐一張椅子，為戶外演出增設座位，讓更多孩子能坐下來看戲，多為夢想留下一個位置。