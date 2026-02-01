一場無法彌補的遺憾！「拾念」深耕高雄、從攤車升級店面

〔記者王榮祥／高雄報導〕參與高市青年局攤車品牌輔導的「拾念」甜品，累積足夠人氣後由攤車升級到店面，青年局長林楷軒專程造訪，才知道創業起源，來自一場無法彌補的遺憾。

青年局介紹從熱鬧市集的移動攤車起步，如今在前金區靜巷內落腳，由夫妻檔共同創立的青創品牌「拾念 手作甜品」，堅持以天然食材製作甜品，累積市場口碑與客群穩定後，從攤車經營轉型至實體店面。

青年局長林楷軒率團隊走訪，實地瞭解品牌如何從「思念」轉化為「食念」的歷程，並肯定業者走出一條可複製的攤車升級路徑，為高雄青創樹立了優質典範。

品牌負責人黃庭亞分享，創業起點源於一場無法彌補的遺憾，7年前、丈夫因工作繁忙錯過父親60歲大壽，隔年父親遺憾辭世，讓夫妻倆重新思考人生的優先順序。

加上當時在補教業工作，深知過量糖分對健康的負擔，決定以天然白木耳、手洗愛玉與季節果醬為核心，打造家人也能安心吃的甜品，將對父親的思念轉化為創業動力。

黃庭亞解釋，品牌名稱取「拾」與「食」的諧音，希望顧客食後會反覆想念；而客語發音「食念(siid-ngiam)」更深藏對家鄉與親人的情感。

黃庭亞也感謝高市府的攤車品牌輔導計畫，強調初期提供的課程與資源對接，幫助他們精準定位品牌形象，才讓「拾念」在穩定經營後，更有底氣轉型為店面。

青年局表示，「拾念 手作甜品」是高雄青年勇於築夢的具體縮影，青年局將持續透過系統化輔導，協助在地青創品牌擴展經營規模。相關資訊可至青年局官網。

