一場空？傳政府效率部解散 川-曼達尼.政敵變盟友

曾自稱是「川普最可怕惡夢」的紐約市長當選人曼達尼，上週五進白宮與川普會面。不過原本互罵「百分之百共產主義瘋子」和「獨裁暴君」的兩人，現場氣氛意外友好。不過在多項議題上，得罪川普的共和黨知名右翼眾議員葛林，則黯然宣布辭職。而川普上任時，大動作成立的政府效率部，現在傳出名存實亡，提前八個月解散。美國疾管中心CDC的網站，則在衛生部長小羅勃甘迺迪指示下，標註具爭議的說法，稱疫苗不會導致自閉症的論調，缺乏證據支持。

在互罵了好幾個月，美國總統川普和即將上任紐約市長的曼達尼，上週五在白宮會面，氣氛出乎意料的友好。

美國總統 川普：「我們剛開了一場很棒的會議，一場非常好、非常具成效的會議，我們有個共通點，就是希望我們深愛的城市發展得更好。」

79歲的共和黨億萬富翁，和34歲的民主社會主義者，兩位新舊世代的紐約客，顯然在閉門會晤中成功求同存異，找到可以合作的兩大議題：犯罪和經濟。

美國總統 川普：「他希望沒有犯罪，希望看到住房建設，希望看到租金下降，這些我都同意，現在如何實現，我們可能存在分歧。」

紐約市長當選人 曼達尼：「紐約渴望一個生活可負擔的未來，我可以告訴你在最近一次總統大選中，更多紐約客投給川普總統，正是因為他關注生活成本，我期待攜手合作，實現生活可負擔的目標。」

美國總統 川普：「我獲得很多票。」

被川普貼上「極端左派瘋子、共產主義」標籤的曼達尼，感謝川普願意把歧見擺一邊；被曼達尼稱為暴君和法西斯主義者的川普，則為他緩頰，甚至表示曼達尼當市長下，他會考慮搬回紐約。兩人的會面再度印證，政治上沒有永遠的敵人，但同樣沒有永遠的朋友。

以堅定支持川普聞名的MAGA「讓美國再次偉大」的喬治亞州眾議員葛林 (Marjorie Taylor Greene)，在與川普關係急遽惡化下，21日宣布辭職，將在一月離開國會。

美國共和黨眾議員 葛林：「這一切都太荒謬、太不嚴肅看待了，我拒絕成為一個被家暴的妻子，然後指望一切都會消失，情況會好轉。」

近來葛林在多項議題上與川普爆發衝突，從批川普偏離「美國優先」政策；抨擊眾院領導層，未努力解決醫療健保費問題；稱以色列攻擊加薩是種族滅絕；到最近力挺公開淫魔富商艾普斯坦的檔案，成了壓垮她的最後一根稻草。

美國總統 川普 (2025.11.14)：「她的想法跟我截然不同，過去一兩個月發生了什麼，讓她產生變化，我認為政治上，她的選民已經不滿了。」

川普不只撤回對葛林的支持，還稱她是「叛徒」、共和黨的「恥辱」。未來她恐怕必須在黨內初選，面對川普支持的參選人；另外民主黨可能在明年期中選舉，拿下眾院控制權，都讓葛林決定走人。

美國共和黨眾議員 葛林：「我被稱為叛徒，還是一個我為他奮鬥了五、六年，我效忠的人，我第一次選舉時沒有他背書也獲勝，在初選中擊敗八人。我從沒有欠他什麼，但我為了他的美國優先政策而戰，他卻因為我支持這些(受害)女性，就稱我為叛徒。」

接下來，川普要面對的不只MAGA基本盤的分裂，他上台後大張旗鼓推動的政府效率部，現在也恐怕要宣告畫下句點。

時任美國政府效率部負責人 馬斯克 (2025.5.30)：「這不是政府效率部的結束，而是開始，我做為政府特別任命的任期必然會結束，這是限時的，只有134天，幾天內就會結束。」

根據路透社獨家報導，美國人事管理局局長庫波 (Scott Kupor) 表示，政府效率部已經不存在，多項職能已由人事管理局接手；效率部兩名重要人員，已轉往新設的「國家設計工作室」，負責美化政府網站。儘管效率部原定的期限到明年七月，但如今已名存實亡解散。效率部宣稱削減了數百億美元開支，但完全沒有公開帳目，外部專家也無法核實，政府瘦身成效不明。

而美國CDC疾病管制與預防中心，最新則在網站上修改疫苗安全論述，表示疫苗不會導致自閉症的說法缺乏證據支持，但連出身醫界的共和黨籍參議員都出面駁斥。

美國共和黨參議員 凱西迪 (Bill Cassidy)：「疫苗是安全的，如同過去指出的，這一點其實並無爭議，疫苗跟自閉症無關這點已被充分證實，有少數非主流的人這麼認為，但只是極少數人，川普總統也認同疫苗是安全的。」

反疫苗的美國衛生部長小羅勃甘迺迪，接受紐約時報訪問時坦承，是他個人下令修改網站。據了解，CDC內研究自閉症的人員並未被諮詢，也與數十年來的科學研究結果相違背。

