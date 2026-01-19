一場虛驚！5歲童走失 蘆竹外社所暖警地毯式訪查助平安返家

貪玩溜出家門迷途 暖警細心安撫助父子重逢。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市蘆竹區一名5歲小男童，17日下午趁家人不注意時自行推門外出，在街頭徘徊。所幸一名熱心里民在外社派出所附近發現男童獨自遊蕩、神情無助，擔心其發生危險，立即將孩子帶往蘆竹分局外社派出所請求協助。

由於男童年紀尚幼，言語表達能力有限，面對警方詢問姓名及住處時，僅能簡短回應，無法清楚說明身分。員警林承翰、林顯政、何佳哲、林明承見狀，先提供飲用水並耐心安撫情緒，同時研判男童應住在附近，隨即聯繫外社里里長李金灶及派出所志工陳麗芳協助訪查。

警方挨家挨戶詢問周邊住戶後，成功取得線索，約1小時內順利聯繫上男童家屬，並通知父親前來派出所接回。父子重逢時，男童立刻撲進父親懷中，場面溫馨。孩童父親表示，可能因大門未完全關妥，孩子才會趁隙外出，原本正準備報警，所幸警方即時協助，讓孩子平安返家。

蘆竹分局呼籲，家中有幼童的家長務必加強門窗安全，避免孩子獨自外出，並可於隨身衣物或配件標註聯絡方式，以利在緊急狀況下迅速協助孩子返家。(圖/警方提供)