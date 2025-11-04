一場豬瘟揭開台中市府的「世紀級人禍」！張育萌：不可思議的全面失能

記者吳泊萱／台中報導

台中梧棲一家養豬場爆發非洲豬瘟，國軍化學兵進駐清消。（圖／十軍團提供）

台中梧棲一家廚餘養豬場爆發非洲豬瘟，中央災害應變中心3日公布疫調報告，指出病毒最可能來自未完全煮熟的廚餘，且該案例場不只使用梧棲清潔隊收運的廚餘，還摻雜自己與鄰居的廚餘餵豬。最離譜的是，該案例場今年只叫了2桶瓦斯，且至今還沒用完，豬農還辯稱是燒木柴蒸煮，但現場根本沒有木柴，種種跡象都表明餵養的廚餘恐怕根本沒煮。台灣青年世代共好協會理事長張育萌抨擊，一間梧棲養豬場，徹底揭開台中市府的「世紀級人禍」。

張育萌在臉書整理7大疑點，指出梧棲養豬場原本有一本「飼養管理紀錄」，寫下豬場的豬隻進出，但調查時，豬農才說記錄簿9月已經毀損，所以之後沒有再紀錄。中央疫調團隊為了確認真相，打電話給瓦斯行確認，發現豬農今年只叫了1次瓦斯，且只叫了2桶，前幾天國軍去清消時，2桶瓦斯都還在，怎麼可能足夠蒸煮9個月的廚餘。

而回顧老豬農說法，他說自己年紀大了，無法同時蒸煮廚餘又上傳照片到系統，但5月仍有上傳24次紀錄，且自5月起，很多照片都是亂傳的，包括重複使用的舊照片，到了今年8月，就再也沒上傳。

梧棲清潔隊收的廚餘，本來只賣給這間養豬場，結果調查團隊確認領取廚餘的車牌資料後，發現不只一個車牌，且另一輛車跟老豬農的車牌對不起來。經追問後，老豬農才坦承違規將廚餘分給另一個海線的養豬場餵豬。

中央疫調團隊抽絲剝繭深入追查，調閱清水分局路口監視器確認，發現老農說「8月沒有進豬」，根本是胡扯。至於一開始背鍋的紀姓特約獸醫，從頭到尾都沒進豬場，農業部多次打電話給王姓獸醫佐都沒接，按照豬農自己的說法，王姓獸醫佐沒有進過豬場。最扯的是，台中市府的動保處曾派公職祁姓獸醫到場，但至今仍無法掌握祁姓獸醫行蹤。

緊接著11月2日動保處鄭姓雇員擅自闖入案場清消，導致11月3日的病毒採檢延期，台中市副市長黃國榮在議會上稱，「動保處組長打電話給基層人員，請他到辦公室待命」，結果基層人員到班後，自作主張開車，找了另一位同事到案例豬場，開始自行消毒。離譜回應遭議員砲轟，黃國榮竟回答「我們也覺得很不可思議呀！」

台灣青年世代共好協會理事長張育萌抨擊，一間梧棲養豬場，徹底揭開台中市府的「世紀級人禍」。台中市府層層防線全被衝破，完美示範乳酪理論的經典案例「所有破洞拼在一起，剛好對準這場不可思議的全面失能」。



