一場車禍撞出一堆違規！ 新莊男閃3違停車逆撞女騎士

張婦遭撞當場血流如注。（圖／翻攝畫面）





新北市一名張姓男子，今天（12日）上午駕車返家途中，行經新莊民安路時，為了閃避違停在路邊2部大貨車、1部貨車，因此跨越雙黃線行駛，卻撞上迎面駛來的蘇姓女機車騎士，導致蘇婦連人帶車重摔在地，血流如注當場失去意識，消防人員獲報緊急將她送往醫院救治，確切事發經過仍待釐清，而警方後續也對3部違停車開出罰單，另對肇事張男開出逆向罰單。

據了解，這起車禍發生在今天（12日）上午8時許，26歲張姓男子駕駛轎車返家途中，沿著新莊區民安路往後港一路方向行駛，行經民安路43號前時，卻發現路邊有2部正準備施工的大貨車違停路邊，另有一部正在卸貨的貨車也為停在路邊。

監視器錄下車禍瞬間。（圖／翻攝畫面）

張男為了閃避3部為停車，因此跨越雙黃線行駛，未料，卻不慎撞上迎面駛來的50歲蘇姓女機車騎士，導致蘇婦重摔在地，頭部及多處擦挫傷，血流如注、失去意識被送往醫院救治，轄區新莊警方獲報到場，對張男實施酒測，發現酒測值為0，確切車禍原因仍待釐清。

新莊分局後續也依《道路交通管理處罰條例》第56條第1項第4款「在設有禁止停車標誌、標線之處所停車」對3部違停的大貨車、貨車開罰，將吃上新台幣6百元以上，1200元以下罰鍰；至於跨越雙黃線的張男，則被警方依同條例第45條第1項第3款「不依規定駛入來車道」，開出新台幣6百元以上，1800元以下罰鍰。

新莊分局也呼籲，切勿因一時方便而違規停車進而造成其他用路人危險，正確了解停車規定並遵守交通規則，對於預防交通事故至關重要；每一次的違規停車都可能成為意外事故的潛在因素，因此大家應提高警覺，共同維護道路安全。

警方到場釐清車禍原因。（圖／翻攝畫面）

