場邊會談 陸方先提台灣 日相籲習:維持兩岸關係非常重要
記者康子仁∕綜合報導
大陸國家主席習近平與日本首相高市早苗與三十一日在ＡＰＥＣ峰會場邊，舉行約三十分鐘的領袖會談，雙方皆喊話要建立穩定雙邊關係。會談中提及台灣，高市對習近平表示，「維持兩岸關係良好非常重要」。
習近平率先致詞表示，陸日兩國相鄰，發展長期、具建設性且穩定的關係符合世界利益。北京願與日本按照雙方之間「四個政治文件」所確立的政治基礎，共同推動雙邊關係發展。在新的時代背景下，構建建設性、穩定的陸日關係。
高市致詞表示，大陸是日本非常重要的鄰國，雙方對於地區及國際社會的和平繁榮肩負重要責任，「我希望重新確認推動『戰略互惠關係』的全面深化，以及構築建設性、穩定的雙邊關係，這是日中關係的大方向」。
她並指出，「雖然日中之間存在各種懸案與課題，但我希望能減少分歧、增進彼此的理解與合作，取得具體成果。我的政治信條一直是『信念與執行力』，期待能與習主席持續進行坦率的對話，深化兩國領袖間的關係」。
兩人也提到台灣問題，高市早苗表示，陸方先提及台灣議題。她明確表示，維持區域和平與安全極為重要，而「兩岸關係維持良好」是維護區域安定不可或缺的要素。
