一場陳情．一場表演 「知道」不等於可以「做到」，真正的改變來自行動！
文/張弘光
紅羅垃圾場三年來發生了18次大小火警、令鄰近家戶在煙霧與惡臭的環境中生活；令鄉親極其不滿、昨天下午14時30分湖西鄉長陳振中及代表會主席陳紘諒率全体代表、村長、理事長至縣府陳情。縣長陳光復在接見陳情人士時，一句玩笑話[如視訊]，把這場陳情的核心本質點的淋離盡致–選舉快到了！
昨天陳情鄉長陳振中代表大家提出三點訴求：
一、成立「垃圾分類與減量會報」，各鄉市全面參與。火災層出不窮，主因垃圾未落實分類與管理不當，包括廚餘、落葉發酵產生沼氣，以及電池、瓦斯罐等起火源。民眾分類習慣的養成，需要政府提出有效的治理政策。
二、落實垃圾破袋檢查，源頭減量。環保局正式公布明確的垃圾分類標準，讓民眾有所依循，再成立稽查小組，方能落實；或可改用透明塑膠袋，提升民眾配合度。縣府應先從公部門做起，帶頭示範。
三、焚化爐選址必須公開透明，採行多方案評估，而不是預設湖西為唯一選項。其完成約需8年，這段期間應加強紅羅垃圾場相關的軟硬體設施。陳鄉長表示、他們不是前來抗議對立，而是為了共同守護澎湖，這份陳情訴求並非對政府的指責，而是一份希望；並非要責難任何單位，而是希望正視制度上的漏洞。
事實上，在三項訴求中成立「垃圾分類與減量會報」落實垃圾破袋檢查，源頭減量。是一定要做也是可以馬上做的。
既然湖西鄉公所所會人士及民意代表都如此公開表態。記者昨天在媒體聯訪時，兩次詢問縣長陳光復「垃圾分類與減量會報」落實垃圾破袋檢查，何時可以開始？對此陳縣長都不願面對問題只表示：細節要再討論研究。
根據當前法令，垃圾破袋稽查是由縣市的環保局和鄉鎮市公所的清潔隊共同負責執行。環保局負責政策規劃和抽查，而清潔隊則在日常清運垃圾時執行隨機抽檢或加強稽查，以確保民眾確實做好垃圾分類。
環保局 (總體規劃與抽查)：負責制定稽查計畫，並會定期（每月）或不定期在焚化廠等場所抽查垃圾車，確保分類品質。
鄉鎮市公所清潔隊 (實際執行)：負責實際執行稽查工作，包括在垃圾傾卸點進行隨機破袋檢查，以及針對稽查合格率較差的路線加強沿線稽查。
據了解，現任環保局長蔡淇賢剛上任時，曾經找全縣五鄉一市清潔隊長溝通此事時，但遭到所有人一致反對。這次陳情代表以白紙黑字把「垃圾破袋稽查」問題直接公開挑明。
昨天到縣府廣場陳情的人明年都要參加選舉，「垃圾分類與減量會報」落實垃圾破袋檢查只要一啟動，大家都要剉冽等，這種事對政治歷練超過50年經驗的「老仙角」陳光復縣長他怎麼會看不懂？
編按:（本文轉載自《貝傳媒》）
其他人也在看
變天了！全台急凍3天「最冷時間出爐」 雨下最猛地區曝光
變天了！台北今（3）日一早就溼溼冷冷，許多通勤族都穿起了雨衣、撐起雨傘。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」指出，最冷時間落在週三晚上至週四清晨，可能會下雨的地區也曝光了，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 5
基隆河汙染源找到了？今成立「前進指揮所」清淤檢測
[Newtalk新聞] 近日基隆河八堵抽水站遭油污污染，影響基隆市、新北市汐止區近15萬戶自來水源，因此基隆市政府與自來水公司昨(2)天晚上查污染源，疑似從暖暖碇內源遠路102巷的溝渠發現汙染源頭，對此，今(3)日基隆市府成立前進指揮所清理汙染物、向上追查水源指揮調度用水。 自來水公司八堵抽水站在11月27日發現油污染，停止抽取基隆河原水，改以新山水庫蓄水供水，暖暖及仁愛區則由西勢水庫供應，但西勢水庫較小，後續只能供應3天內水，在此之前若不能解決油污染事件，仁愛區部分高地約3萬5000戶恐面臨停水問題。 對此，基隆市府昨晚前往疑似污染源地點實勘，並開記者說明最新水情與供水風險。基隆市府指出，污染的源頭疑似是暖暖碇內源遠路102巷的溝渠，台水已於昨晚委託專業廠商清理源遠路102巷溝渠內的疑似污染物，希望能在1天半內完成清除及水質檢測，若檢測合格將盡速恢復取水，以減輕西勢水庫供水壓力。 另外，由於市府已將此事件視為重大災難，因此於今日上午10時中央與市府會組成「跨部會聯合專案小組」，展開溝渠清淤，並往上游找尋污染源頭，針對污染狀況、水源調度、備援系統、緊急送水方案，與專家學者研議相關因應措新頭殼 ・ 4 小時前 ・ 4
要變天了！雨炸7天熱區一次看 「再探15度以下」時間曝光
台北太陽公公出來了！但要小心日夜溫差大，早出晚歸的民眾記得適時增添衣物。未來的天氣變化如何呢？氣象專家賈新興今（2）日就提醒，低溫再探15度以下的時間，以及3日開始至9日，可能出現下雨情形的地方。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 4
入冬第一波冷空氣！低溫跌破11℃ 粉專曝「這天」才回暖
今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明晚至週四（4日）是本波冷空氣最強時段，到週五才會回升，西半部夜間低溫可達11至13度。另外，下週一（8日）又有另一波東北季風將增強南下，各地氣溫傍晚起會逐步下滑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
強冷空氣要來了！明降溫越晚越冷 北台連2天急凍12度
今天(2日)環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨。氣象專家吳德榮指出，明(3日)起「東北季風」增強、挾強冷空氣南下，週四、五的清晨，北台平地最低氣溫約可降至12度。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
洛鞍颱風最快這天生成！專家點名「1縣市」連下7天雨
【高沛生／綜合報導】菲律賓東方海面熱帶擾動發展迅速，氣象專家賈新興表示，最快周四、周五就可能生成今年第28號颱風「洛鞍」，一路西進朝南海移動，對台灣無直接影響。不過本週兩波東北季風接力影響，北台與宜蘭降雨明顯，天氣反覆。短期氣候趨勢也顯示，12月中旬起台灣偏暖、宜蘭降雨偏多，冬季前期變化值得留意。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
越晚越冷！今12度低溫來襲伴雨勢 冷到週六氣溫才回升
今晨觀測資料顯示，迎風面降水回波增多，北部、東北部及東部開始有局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日「東北季風」增強、北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；強冷空氣南下，北台愈晚愈冷，應注意氣溫驟降，其他地區氣溫亦降。各地區氣溫為：北部21至13度、中部15...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 2
基隆河油污再現！台水全面停止取水
[NOWnews今日新聞]基隆河上週才因油汙影響水源無法取水，昨（2）日晚間再發現汙染情形。台灣自來水公司今（3）日表示，已全面停止取用河水並加強沿線巡查，將從新山淨水場調度每日支援約1萬噸水量，經評...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 2
強冷空氣要來了！下探12℃先濕後乾 本週天氣一圖秒懂
【高沛生／綜合報導】本週冷空氣再度南下，台灣天氣將呈現「先濕、後乾」的明顯轉折。氣象專家提醒，週三深夜至週四清晨是此波最冷時段，北台灣最低溫恐下探 12°C，北部與宜蘭冷意明顯。迎風面仍有局部短暫雨，提醒民眾提前調整衣物，留意日夜溫差加大。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
本週最冷時刻要來了！鄭明典曝酷寒0度線位置
本週最冷時刻要來了！鄭明典曝酷寒0度線位置EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
東北季風發威！本週「最凍時段」曝光 低溫恐跌剩11度
今（1）日華南雲系東移，中部以北有局部短暫陣雨，中午過後將逐漸趨緩，轉為多雲到晴的天氣。天氣風險分析師薛皓天說明，明日底層東北季風逐漸增強，中高層槽線逐漸通過，水氣有稍減少，北部及東部迎風面局部仍有短暫雨，氣溫會開始下滑，中部以南維持多雲到晴天氣，白天高溫也稍下滑，不過感受仍暖熱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
今明顯降溫 周四起轉乾冷最低溫下探13度 熱帶擾動93W發展中
受到東北季風南下影響，今天氣溫明顯降低。天氣風險分析師吳聖宇指出，今天(03日)隨著中高層短波槽通過台灣以北，華南東移的這些水氣也要逐漸經過，北部、東半部會是陰天偶有降雨的天氣天氣多一典 ・ 4 小時前 ・ 2
淑麗氣象／今晚變天！明晨低溫恐降至14度 3地區防大雨
淑麗氣象／今晚變天！明晨低溫恐降至14度 3地區防大雨EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
東北季風發威！「先濕後乾」大降溫 明後天清晨下探12度
中央氣象署表示今天（3日）東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸、大臺北及宜蘭地區為有雨天氣，並有局部較大雨勢，桃、竹、苗、花、東及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，中南部平地雲量中廣新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
東北季風挾冷空氣狂襲！最低溫跌破12度 「最凍時刻」曝光
今（3）日東北季風有感增強。氣象專家林得恩表示，台灣中部以北及宜花地區氣溫明顯轉涼，且「愈晚愈冷」，預估今晚至明日清晨降溫最明顯，最低溫可降至12度，且明日起，環境水氣減少，濕冷也將轉為乾冷。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話
東北季風增強越晚越冷！北台冷3天低溫剩12度
[Newtalk新聞] 今(3)天東北季風增強，北部、東半部轉濕冷，對此，氣象專家吳德榮指出，今天起強冷空氣南下，北台愈晚愈冷，明後天水氣減少，但持續低溫，清晨可能只有12度，台北觀測站則可降至15度左右，週末短暫回溫後，下週會再有一波冷空氣增強。 吳德榮指出，今日東北季風增強、北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；強冷空氣南下，北台愈晚愈冷，應注意氣溫驟降，其他地區氣溫亦降，各地區氣溫為北部21降至13度、中部15至26度、南部16至29度、東部15至26度。 根據最新模式模擬顯示，明後天水氣減少，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率，清晨苗栗以北平地最低氣溫約可降至12度，台北觀測站則可降至15度左右。與上月最強一波類似，仍屬東北季風等級，未達「大陸冷氣團」標準，但今起三天北台明顯轉冷，明後天清晨其他地區因「輻射冷卻」加成、亦偏冷，應注意保暖。 這波冷空氣預計週末減弱，但6日清晨仍有輻射低溫、白天起氣溫逐日回升；8日將會再有一波東北季風增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率，9日季風減弱，水氣漸減、氣溫略升，迎風面降雨範圍縮小、機率降低。新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
今晚變天！東北季風將增強 北、東部降溫有雨
即時中心／林耿郁報導今（2）天環境偏東北風，迎風面桃園以北、宜蘭地區有不定時局部短暫雨，花東及中南部山區亦有零星短暫雨，入夜之後東北季風增強，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區雨勢有增大趨勢。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話