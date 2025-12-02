一場陳情．一場表演 「知道」不等於可以「做到」，真正的改變來自行動！



文/張弘光

紅羅垃圾場三年來發生了18次大小火警、令鄰近家戶在煙霧與惡臭的環境中生活；令鄉親極其不滿、昨天下午14時30分湖西鄉長陳振中及代表會主席陳紘諒率全体代表、村長、理事長至縣府陳情。縣長陳光復在接見陳情人士時，一句玩笑話[如視訊]，把這場陳情的核心本質點的淋離盡致–選舉快到了！

昨天陳情鄉長陳振中代表大家提出三點訴求：

一、成立「垃圾分類與減量會報」，各鄉市全面參與。火災層出不窮，主因垃圾未落實分類與管理不當，包括廚餘、落葉發酵產生沼氣，以及電池、瓦斯罐等起火源。民眾分類習慣的養成，需要政府提出有效的治理政策。

二、落實垃圾破袋檢查，源頭減量。環保局正式公布明確的垃圾分類標準，讓民眾有所依循，再成立稽查小組，方能落實；或可改用透明塑膠袋，提升民眾配合度。縣府應先從公部門做起，帶頭示範。

三、焚化爐選址必須公開透明，採行多方案評估，而不是預設湖西為唯一選項。其完成約需8年，這段期間應加強紅羅垃圾場相關的軟硬體設施。陳鄉長表示、他們不是前來抗議對立，而是為了共同守護澎湖，這份陳情訴求並非對政府的指責，而是一份希望；並非要責難任何單位，而是希望正視制度上的漏洞。

事實上，在三項訴求中成立「垃圾分類與減量會報」落實垃圾破袋檢查，源頭減量。是一定要做也是可以馬上做的。

既然湖西鄉公所所會人士及民意代表都如此公開表態。記者昨天在媒體聯訪時，兩次詢問縣長陳光復「垃圾分類與減量會報」落實垃圾破袋檢查，何時可以開始？對此陳縣長都不願面對問題只表示：細節要再討論研究。

根據當前法令，垃圾破袋稽查是由縣市的環保局和鄉鎮市公所的清潔隊共同負責執行。環保局負責政策規劃和抽查，而清潔隊則在日常清運垃圾時執行隨機抽檢或加強稽查，以確保民眾確實做好垃圾分類。

環保局 (總體規劃與抽查)：負責制定稽查計畫，並會定期（每月）或不定期在焚化廠等場所抽查垃圾車，確保分類品質。

鄉鎮市公所清潔隊 (實際執行)：負責實際執行稽查工作，包括在垃圾傾卸點進行隨機破袋檢查，以及針對稽查合格率較差的路線加強沿線稽查。

據了解，現任環保局長蔡淇賢剛上任時，曾經找全縣五鄉一市清潔隊長溝通此事時，但遭到所有人一致反對。這次陳情代表以白紙黑字把「垃圾破袋稽查」問題直接公開挑明。

昨天到縣府廣場陳情的人明年都要參加選舉，「垃圾分類與減量會報」落實垃圾破袋檢查只要一啟動，大家都要剉冽等，這種事對政治歷練超過50年經驗的「老仙角」陳光復縣長他怎麼會看不懂？

