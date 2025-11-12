場面話也沒關係／楊子

楊子

我一直相信，話語與文字，都有力量。它們能安撫人心，也能讓人誤會。很多時候，人說的話只是場面話，卻依然能讓我感動。也許那並非真心，但我仍願意相信。畢竟，能在某個時刻，願意開口說點什麼，本身就不容易。場面話也沒關係，那是社會的潤滑，是人與人之間，保持體面與溫度的一種方式。

只是，我這樣容易當真的個性，常常吃虧。別人一句隨口的「加油」、「真棒」，我會放在心上，甚至琢磨那句話背後的意圖。後來才明白，並非所有話都該如此對待，有些話，只屬於當下的空氣。過度在意，反而讓人陷進情緒的漩渦，誤會了別人的意思，也誤會了自己。

人生裡，最難的也許不是誠實，而是懂得分辨。誠摯與客套之間，其實並沒有明確的界線。太過延伸別人的語氣，只會讓情感變形。真正該在意的，不是話語的真假，而是那份願意開口的善意。因為在冷漠的世界裡，肯說一聲祝福的人，已經是一種溫柔。

所以，我學會不再執著。場面話也沒關係。人都有各自的面具，有些笑容是禮貌，有些關心是習慣。但這樣也好。懂得隨意一點，人生會輕盈許多。那些話語，即使只是浮光掠影，也在某個瞬間，照亮過我們。