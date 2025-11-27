陸美元首習近平與川普24日的一通電話，堪稱比兩人在韓國會面來得重要，對於兩岸乃至中日關係有深遠影響，賴總統卻反其道而行，26日提出「守護民主台灣國安行動方案」，意圖全面規範民間交流，幾乎快堵死兩岸和解之路。

對比川習釜山會面沒提台灣問題，這次習近平通話時，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分，也是中美共識；川普事後在社群媒體雖沒提台灣，但不像上次直接說沒談台灣問題。在通話中，習近平把反軍國主義、統一台灣當成中美共識，一石二鳥。

果不其然，27日美媒就披露，中美領導人通話後，川普主動要求與日本首相高市早苗通話，並在通話中敲打高市，要求她不要在台海問題上激怒中方。

按理賴清德應在兩岸問題上更謹慎行事，沒想到他於26日召開國安會議，宣布一連串方案。如同前總統馬英九表示，這幾乎已形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。方案中，還要在台灣內部畫分為所謂「中國台灣」與「民主台灣」，要針對未來進行兩岸交流的政黨與民間團體開始展開嚇阻甚至具體的規範，不言而喻，這擺明是針對國民黨主席鄭麗文與大陸推出的「和統好處說」，直指2026與2028兩場選舉。

但國際局勢是陸美持續溝通，川普開心收大豆訂單，沒想到民進黨跳脫陸美共管方式，拒絕與大陸和解及統一，似乎兩岸除了一戰，別無他途。

看看烏克蘭，一場仗打了3年多，最後仍免不了割地和談，平民死傷無數，烏國總統澤倫斯基團隊卻爆發貪瀆，不少外國援助都落入官員口袋，這難道是台灣要的？