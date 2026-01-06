堵車費實施1年車流減11% 華埠仍有不滿：客流大減且一樣堵車

曼哈頓徵收堵車費計畫實施一年，空氣汙染與交通壅塞情況有所改善，但在徵收區域內的華埠居民與商家仍有不滿聲音，認為其有百害而無一利。(美聯社)

實施前曾引發巨大爭議的紐約市曼哈堵車費(congestion pricing)計畫，今年邁入實施的第二個年頭。儘管數據顯示，徵收堵車費計畫實施以來，曼哈頓的空氣汙染與交通壅塞情況則有所改善，但在徵收區域內的華埠商家與居民仍有不滿聲音，認為其有百害而無一利。

5日下午，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)、市長曼達尼(Zohran Mamdani)、大都會運輸署(MTA)主席兼執行長利博(Janno Lieber)及一眾民代集會慶祝堵車費成效。根據州府及MTA數據，堵車費已使平均車流量下降11%，顯著改善部分跨河隧道與橋梁的通勤時間，節省單程駕駛多達15分鐘。

與此同時，311數據指出，針對交通噪音的投訴在過去一年內減少23%；堵車費也被認為對交通事故案件數下降有所貢獻。

此外，霍楚表示，堵車費自實施來已創造逾5億5000萬元淨收入，使MTA得以推進總額150億元的交通資本計畫，包括曼哈頓第二大道地鐵二期、訊號系統升級、無障礙電梯工程，以及更新地鐵車廂與公車車隊。

堵車費計畫實施並未拖累徵收區內的商業活動。州府指出，去年的餐飲與零售表現均優於前一年，百老匯年度票房更創下近19億元新高。收費區內人流增加3.4%，地鐵與公車載客量同步上升。

不過，華埠對堵車費仍有抱怨。東百老匯(East Broadway)上的理髮店「新形象」老闆高女士表示，自堵車費徵收以來，店內客流減少足足三成；「我們很多法拉盛、新澤西過來的客人，以前新州的客人一個月來一次，現在可能要三個月才會來」。

高女士家住布朗士區，她說，儘管堵車費剛開始徵收的一段時間交通確實有改善，但如今通勤時間又恢復到從前；「剛開始我還想這錢可能交得蠻值的，但後來回家仍得花一個多小時，大家也都麻木了」。

同樣，家住皇后區新鮮草原、在華埠上班的陳太太表示，如今每天要交九元的堵車費，但下班回家仍要將近兩個小時；華埠停車本就昂貴，愈發高漲的通勤成本讓她甚至有了退休的念頭。

按計畫，堵車費將每三年漲價一次，2028年漲至12元，到2031年需支付15元。在記者會上，霍楚表示仍將按照原漲價速度進行，並無任何改變計畫的打算。

