堵防疫破口！旅客、郵包入境 一律X光檢查

台中爆發非洲豬瘟，來自境外電商的小包裹遭疑為潛在破口。立委林淑芬昨質詢指出，自食藥署開放自用小包裹可申請免查驗以來，有民眾去年申請多達三○○二次，一年有二九五天提出申報，地方政府稽查力道也不足，形同食安破口，痛批食藥署開了門卻兩手一攤，讓查緝、食安防線成了笑話。

現行規定，只要是價值在一千美元以下、重量六公斤以內可申請食品輸入免查驗，林淑芬表示，光去年就有七十幾萬人免查驗，不少人以自用為名，違規拿去商業販售，衍生食安疑慮。

立委王育敏表示，旅客若從高風險國家返台能「口頭拒絕」手提包檢查後直接通關。她痛批，防疫防七年，結果「國門根本沒上鎖」，形同開放非洲豬瘟「光明正大」進出國門，如入無人之境。

對此，衛福部長石崇良表示，將於一個月內提出檢討。為防堵跨境網路購物成為防疫漏洞，行政院長卓榮泰昨也指示納管境外電商平台及私人集運商風險。財政部宣布，自十一月十五日起，快遞貨物進口簡易申報單，均應申報電商平台或境外私人集運商資訊。據了解，未來快遞貨物進口簡易申報單將新增申報欄目，若拒填將無法報關，而新措施原則上不溯及既往。

財政部表示，進口郵包、空運及海運快遞貨物將全面Ｘ光儀器查驗，若影像有異常就會以人工開箱檢查。一旦查獲旅客、郵包檢出檢疫物，最高處一百萬元罰鍰，快遞、貨物最重可關七年、併科三百萬元罰金。

農業部長陳駿季表示，未來旅客在最後入境的海關門口將不會分流，「疫區、非疫區返國旅客，都會做Ｘ光檢查、緝毒犬偵查」，若是在出關前最後一刻被查到，開罰廿萬元起跳，呼籲全民配合防疫。

