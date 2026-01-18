「堵麥」與賴品妤爆衝突 中天主播林宸佑被封「追問哥」

台北市 / 綜合報導

中天電視台綽號「馬德」的記者兼主播林宸佑，涉嫌違反國安法，遭橋頭地檢署聲押禁見獲准，事實上，林宸佑過去以「尖銳追問」採訪風格暴紅，主跑立法院，曾與立委賴品妤、黃捷等人發生衝突，如今林宸佑被收押，曾經被他追問的民進黨立委郭昱晴發文寫下，無需貼標籤，如果是事實交給司法即可，另外國民黨立委王鴻薇則表示，希望司法毋枉毋縱。

立委(民)賴品妤VS.記者林宸佑(2023)說：「(委員，你為什麼要推我)，我沒有推妳，欸幹嘛推我。」在一個轉彎處不慎撞到攝影腳架，重心瞬間前傾失去平衡，民進黨立委賴品妤跟中天記者林宸佑槓上，立委(民)賴品妤VS.記者林宸佑(2023)說：「你為什麼要推我，(我剛剛是在扶妳起來)，你為什麼要推我，而且剛剛是...欸叫警察來。」

遭追問父親「賴勁麟」能源相關議題，賴品妤這一摔，事後被以多種角度不斷回放，而事件主角林宸佑綽號「馬德」，以犀利追問風格聞名，時常鎖定綠營政治人物。林宸佑VS.民進黨立委(2024)說：「不喜歡記者的問題，就說大家都在造謠。」

時間線拉回2024年，立法院內政委員會審查「選罷法」，國民黨團主張拉高罷免門檻，當時記者林宸佑質疑，民進黨立委黃捷為了提早佔領議場，找來鎖匠開門，記者林宸佑VS.立委(民)黃捷(2024)說：「7點才開門嗎，不然為什麼國民黨6點來，他們沒有闖進來啊，我們就是比國民黨早。」

包含在去年6月底，立委郭昱晴丈夫遭到爆料，先生在中國經商、賺紅錢等，林宸佑曾追問相關爭議掀起火藥味，如今郭昱晴在臉書發文再度回應，「無需貼標籤如果是事實交給司法即可」，立委(民)王義川VS.記者林宸佑(11.27)說：「他說您是中華民國的立委，您認同嗎，我不會回答『你』的問題。」

林宸佑也曾追問立委王義川，甚至民進黨團總召柯建銘，也都點名對他很有印象，立院民進黨團總召柯建銘VS.記者林宸佑(1.13)說：「你是中天的吧，你這太聰明了我知道，曹興誠跟你吵架的。」

過去採訪及主持風格令不少人印象深刻，如今個人是否涉及不法，還有待司法釐清，不過國民黨立委王鴻薇也表示，很多立委都跟林宸佑很熟，但目前訊息非常有限。

