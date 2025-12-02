一塊土地變大家分！運將「燒親姊家、撞斷姐夫腿」法官怒：無人亡屬僥倖

記者羅欣怡／新竹報導

新竹陳姓運將不滿遺產分配不公，預謀殺親姐全家。（示意圖／翻攝自pixabay）

新竹陳姓運將不滿母親的遺產分配結果，今年（2025）2月份借酒壯膽，載了共5公斤的瓦斯桶和自製汽油彈，酒駕至親姐家，先開車撞斷姐夫的腿，又丟汽油彈與瓦斯桶想燒死姐姐與外甥女，所幸無人死亡。新竹地院感嘆其一連串殺人計畫未致人於死「純屬被告僥倖」，依殺人未遂罪重判有期徒刑10年，陳男上訴，二審改判9年6個月。

判決書指出，陳男酒後載著4公斤瓦斯桶4桶、10公斤瓦斯桶1桶、自製的汽油彈以及刀械，今年2月1日前往姊姊家，看到姐夫在門外整理東西，沒有猶豫就開車衝撞，將姐夫的腿撞斷變形，姐夫則卡在車與牆中間無法動彈。

陳女和女兒聽到慘叫聲出門查看，陳男又打開4公斤瓦斯桶呈現噴火狀態，見姊姊與外甥女嚇到轉身跑回住家後，不但將瓦斯桶丟進姐姐家，又再從車上搬10公斤瓦斯桶丟進去，接著點燃汽油彈放在姐姐家門口。

所幸最後陳女和女兒順利逃生，但陳女女兒與女婿想救夾在牆邊的父親時，遭陳男持刀恐嚇，最後夫妻兩合力壓制陳男，阻止情勢惡化。

陳男告訴法官，母親過世後繼承問題應該要大家坐下來談，本來長輩講好他跟哥哥一人分一塊土地，後來姊姊自己找代書把事情處理掉，變成一棟房屋給哥哥，剩下的土地共同持有，「姊姊把他弄到家裡都破碎」，法官認定為此遺產糾紛，讓陳男對姊姊懷有置之於死地的強烈恨意。

法官審酌，陳男不思理性解決兄弟間遺產繼承糾紛，竟遷怒協助處理的姊姊，罔顧姊姊全家人生命，先開車衝撞姊夫，又拿瓦斯桶、汽油彈對姊姊家放火，嚴重動搖社會安全，其殺人犯行雖未致人於死，但此「純屬被告僥倖」，最後依殺人未遂罪重判有期徒刑十年。陳男不服上訴，二審改判9年6個月。可上訴。

