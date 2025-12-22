一塊巨石一份初心 湖北國小二十周年校慶門口立起穩定學習的精神

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】彰化縣溪湖鎮湖北國小盛大舉辦創校20週年校慶活動，以「勤學立校・二十風華」為主題，邀請歷任校長、退休教師、校友及各界貴賓齊聚一堂，共同回到母校，見證學校20年來深耕教育的豐碩成果，並回顧一路走來的精彩回憶。

校慶當天活動熱鬧隆重，立法院相關貴賓、教育界人士亦親臨祝賀，展現社會各界對湖北國小辦學理念與成果的高度肯定。其中，最引人注目的亮點之一，為家長會長巫佳燈先生慷慨捐贈的一座寓意深遠的巨石。該巨石特別邀請書法大師朱俊麟老師親自揮毫，題寫「勤學」等勉勵字句，象徵學子在穩定心境中踏實學習，奠定未來發展與成就不朽事業的基礎。

走過二十年歲月，校友特地回到母校回首離校前的身影。（圖／記者周厚賢攝）

有別於一般校慶企業界多以硬體建設、獎助學金或精神堡壘作為捐贈，這座巨石更顯意義非凡。巫佳燈會長表示，自己從學習歷程中深刻體會到，啟蒙教育階段「心情的穩定」對孩子成長至關重要，因此特別將巨石安置於校門入口，希望每一位進入校門的孩子，都能記住「情緒穩定、專心學習」的重要性，在湖北國小六年的學習歷程中培養多元能力，未來走出校門後能回饋社會、為母校爭光。

湖北國小辦學卓越的讚譽，已成為在地家長心目中的優選學校。（圖／記者周厚賢攝）

在莊世雄校長的帶領下，湖北國小展現卓越的辦學成果。校內弦樂團長期站穩彰化縣音樂教育的領先地位，體育競賽與課業學習表現亦屢創佳績。教育處專程前來致意的蔡金田處長，也對全體師生的努力與教學成果給予高度肯定。校慶活動中，各社團輪番帶來精彩動態演出，並設置多元靜態成果展區，另有公益團體提供教育資源與支持，讓整場活動在溫馨、熱鬧且充滿感動的氛圍中圓滿落幕。湖北國小20週年校慶，不僅是一場慶祝盛會，更是凝聚教育初心、展望未來的重要里程碑。