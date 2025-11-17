一塊布揭密希特勒DNA！可能罹患遺傳性疾病 專家曝影響性器官發育「沒有私生活」

近日有一部紀錄片，靠著一張有血跡的沙發布揭密希特勒（Adolf Hitler）DNA。（翻攝自維基百科／The Gettysburg Museum Of History臉書）

英國第四頻道（Channel 4）近日釋出紀錄片《Hitler's DNA: Blueprint Of A Dictator》（希特勒的DNA：獨裁者的藍圖），靠著一張有血跡的沙發布揭密希特勒（Adolf Hitler）DNA，研究團隊發現希特勒沒有猶太血統，不過可能罹患某種形式卡門氏症候群（Kallman Syndrome），其遺傳性疾病可能會影響性器官發育，導致小陰莖症或隱睪症，亞歷克斯凱（Alex Kay）博士解釋，這讓大家更了解希特勒私生活，「更精確說，他幾乎沒有私生活。」

希特勒DNA之謎 靠一塊布揭密了

根據英國《BBC》報導，第四頻道近日釋出紀錄片《希特勒的DNA：獨裁者的藍圖》，研究團隊從一塊沙發布上的血跡成功識別到希特勒的DNA，而這塊布來自美軍通信官羅森格蘭（Roswell P. Rosengren）檢查希特勒舉槍自盡的地堡時，從一張染有血跡的沙發上割下帶回美國。

廣告 廣告

近日有一部紀錄片，靠著一張有血跡的沙發布揭密希特勒（Adolf Hitler）DNA。（翻攝The Gettysburg Museum Of History臉書）

希特勒非猶太血統 可能罹患疾病影響性器官發育

研究團隊發現，希特勒並沒有外傳的猶太血統，不過卻發現了他可能罹患遺傳性疾病卡門氏症候群，其疾病可能會影響性器官發育，導致小陰莖症或隱睪症，亞歷克斯凱博士解釋，這讓大家更了解希特勒私生活，「更精確說，他幾乎沒有私生活。」

研究進行多基因風險分數（Polygenic Risk Score）評分，發現希特勒在自閉症、雙極性疾患（躁鬱症）、思覺失調症的遺傳傾向都偏高，不過在紀錄片的專家則強調，這是遺傳傾向、非診斷，遺傳學博士拉曼（Sundhya Raman）也強調，「DNA編碼某些東西，但不代表一定會表現出來。」

找到邪惡基因？ 專家破解迷思

面對外界對紀錄片的質疑，該紀錄片的製作公司對外回應，紀錄片找來許多專家學者，透過環境、童年經驗、教育與文化進行分析，並非單就基因，而且僅提供新的視角，不是決定論。

而參與該紀錄片的歷史學家托馬斯韋伯（Thomas Weber）教授對此研究結果感到興奮，不過他也擔憂外界會產生反效果，誤以為有「邪惡基因」存在，他們始終強調「不存在什麼獨裁者基因」。遺傳學專家圖里金（Turi King）教授也提到，過去許多歷史人物DNA都曾被研究過，希特勒不該被視為不可碰觸的神祕人物。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980。

更多鏡週刊報導

義大利披薩店嘲諷「16台人點5披薩」遭炎上 市長出面處理將見台灣代表

大氣系放鳥400人！台大地理系霸氣送350杯飲料 業者證實曝領取方法

蛋捲店才剛開幕「收掉不做了」 館長：保護台灣我錯了嗎？