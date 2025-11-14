「一塊布」要價近8千！ 蘋果「iPhone Pocket」果迷瘋搶

蘋果iPhone Pocket果迷瘋搶。（圖／TVBS）

蘋果與三宅一生聯名推出的「iPhone Pocket」手機袋掀起搶購熱潮！這款靈感源自「一塊布」的精品配件，展現品牌聯名價值，長背帶款售價近新台幣8000元，短背帶款也要價近5000元，開賣首日即告售罄。果迷認為「懂的人自然會懂」，這是必搶商品，但也有網友直呼「貧窮限制了想像」。高端手機配件商機龐大，已成手機時尚新趨勢，引發網友熱議！

蘋果與日本知名品牌三宅一生聯名推出的「iPhone Pocket」手機袋引發果迷熱烈搶購，成為最新時尚潮流。這款靈感源自「一塊布」的手機配件，長背帶款售價近8000元，短背帶款則要價近5000元。開賣首日上半天，長背帶款即告售罄，短背帶款也吸引眾多消費者購入。這款精品配件不僅展現品牌聯名價值，更反映出高端手機配件市場的龐大商機，引發網友熱議討論。

這款「iPhone Pocket」由日本打造，採用三宅一生獨特的3D編織工法，使用開放式羅紋面料，具有延展性，就像為手機穿上衣服，還能綁在包袋上增添造型感。許多果迷特地前往購買，一位來自台南的果迷表示，他們剛好上台北，得知當天是開賣首日且還有庫存，便決定購入。這位果迷認為，三宅一生的價格本就屬於精品等級，其設計語言獨特且值得收藏。

另一位果迷也表示，雖然價格稍貴，但相信喜愛三宅一生的人會非常喜歡這款產品。值得一提的是，蘋果創辦人賈伯斯生前常穿的黑色高領上衣就來自三宅一生品牌，這也為兩個品牌之間建立了特殊的情感連結。

這款聯名商品的價格一公布，立即在網路上引發熱烈討論。果迷與三宅一生的粉絲紛紛發表支持言論，認為「懂的人自然會懂」，這是必搶的商品。然而也有網友表示「貧窮限制了想像」，對於高價配件感到望而卻步。

有趣的是，網路上已出現自製版「iPhone Pocket」，有3C YouTuber以襪子製作仿品開玩笑說「搶先上手」。記者實際嘗試製作，雖然外觀相似度頗高，但材質與正品相去甚遠。

除了「iPhone Pocket」外，高端手機配件市場商機龐大，包括LV推出的小型手機包售價4萬多元，以及愛馬仕馬蹄鐵磁吸式卡夾要價25000多元等。這些精品配件不僅是美觀的手機裝飾，更成為手機時尚的新趨勢。

