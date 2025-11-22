塊陶啊！台東中山路大樓火警 旅舍房客急逃生

火警現場引來大批民眾及逃出後的房客圍觀。(記者劉人瑋攝)

〔記者劉人瑋／台東報導〕「還以為只是演習」，台東中山路一棟大樓今天下午4點左右失火，疑7樓出租套房施工火星釀禍，5到7樓濃煙密布，下層旅舍房客紛紛逃命，還有房客誤以為演習，不以為意，發現事態不對，趕緊叫出正在洗澡的女友倉皇逃出。

警消初步調查，火警疑似是7樓走廊施工，火星引燃地氈，濃煙直竄。大樓管理室通報警消，高樓層住戶與其下旅舍房客紛紛逃命，但高樓層有許多住戶是中老年人、行動不便，許多人抱著愛貓、拉起行李就往外衝。

來自嘉義的情侶檔，男友細心向櫃檯要來2條白毛巾，讓一頭濕長髮的女友擦乾，男子說，警報大響時，許多人都開門查看，以為只是在演習而不以為意，但「後來愈來愈不對，況且又飄出煙味且愈來愈濃」，自己發現大事不妙，敲響浴室門要女友快點出來，女友的長髮還在滴水，2人就輕裝逃出。

所幸火勢即刻撲滅，消防隊員叮囑住戶閉門、靜待排煙即可。詳細起火原因仍待調查。

非常有愛的表現，帶著女友順利逃生後，還記得幫忙擦乾頭髮。(記者劉人瑋攝)

