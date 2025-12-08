塌鼻變挺鼻+V臉修容技巧！好用修容推薦，這款修容盤全球熱賣2346萬件
化妝修容快來抄作業！新手也學的會的修容技巧，只要幾筆就能讓臉部輪廓自然立體，不須靠醫美打針填充！加碼推薦FreshO2、I'M MEME超好用的修容新品，橘朵打亮修容盤全球賣破2346萬件也出了新色！
新手也學得會的修容技巧
只要幾筆就能修飾出立體輪廓！利用陰暗與明亮對比，凸顯臉部的受光面與陰影面，簡單就能強化五官的立體度與精緻感！想要擁有翹挺鼻子，可用深色加深眉毛下方與鼻側陰影，並用打亮色畫出「！」字符號；想縮小臉型、強化V臉立體感，在顴骨、下巴畫上打亮色、下顎線加深陰影色，用指腹自然暈染即完成。
修容推薦：FreshO2 氣色小麥棒
FreshO明星爆款《方糖家族》推出代言人莫莉限定色！保濕潤色的《超補水潤唇小方糖》#濃可可，深巧紅棕色素顏也能自然提亮，這次全系列最推薦必入手的還有《氣色小麥棒》，限定色#香草絨，是帶著透感的淡雅裸粉棕色，可當眼影、腮紅、修容、唇膏的多用途的彩妝棒，微光澤奶油質地絲滑不黏、發色極漂亮～無論是唇或頰都貼膚不乾繃、不卡粉、不與底妝打架！添加燕麥仁萃取與綠豆萃取，上妝同步養膚並保有光澤感，外出帶這一支就夠，輕鬆呈現自然好氣色！
修容推薦：I'M MEME 我愛小臉修容打亮棒
手殘妞也超好上手的雙頭修容打亮棒！擺脫粉狀修容不持久與易卡粉的困擾，I'M MEME《我愛小臉修容打亮棒》柔軟好暈染、貼膚顯色的膏狀質地，日韓狂賣百萬支！全新推出#003榛果奶糖，調製柔和的奶咖色搭配玫瑰膚金色調，能與亞洲女生膚色自然融合，呈現透亮的打亮與陰影色！在鼻子、臉頰輪廓畫出線條後，無須刷具、單用指腹就能不破壞底妝均勻暈染，化妝小白也能第一次用就上手。
修容推薦：JUDYDOLL橘朵 打亮修容綜合盤
全球銷量突破2346萬件、被譽為「寶藏修容盤」的橘朵打亮修容綜合盤，終於等到新色推出～#05羽光盤，加入了#02沒有的粉裸膚色，採用輕盈柔霧色調與細緻粉體，為臉部打造自然立體輪廓，一盤即可搞定打亮、臥蠶、鼻影與修容！網友大推用橘朵修容盤不飛粉，價格親民又顯色，修容鼻影畫起來都很漂亮，連黑眼圈也能妥妥修飾提亮，加上壓印圖案與外盒都相當精緻，不但在Threads擁有超高討論度，甚至拿下日本@cosme票選第一，CP值爆表！
