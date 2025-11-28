塑化巨人AI附身！南亞攜手日東紡 靠「玻纖布」搶佔稀缺材料供應鏈

財經中心／師瑞德報導

AI應用熱潮帶動特殊玻纖布需求大增，南亞與日本大廠日東紡（Nittobo）策略合作，預計至2027年，南亞將協助織造20%供應量。雙方合作除互補產能外，日東紡也將穩定供應低介電原料，強化南亞高階銅箔基板布局，深化AI材料供應鏈韌性。（圖／翻攝自南亞網站）

面對全球AI應用加速發展所引爆的高階材料需求，南亞公司宣布與日本特殊玻纖布領導廠商日東紡（Nittobo）攜手合作，展開特殊玻纖布的策略性聯合生產，擴大供應能量以因應市場高速成長。這項合作不僅標誌雙方在電子材料領域的重要里程碑，也將進一步強化台灣在全球AI供應鏈中的競爭地位。

近年來，AI伺服器、5G設備、高頻高速運算應用快速普及，帶動高規格玻纖布需求激增，市場呈現供不應求。南亞與日東紡此次策略結盟，正是為回應此趨勢，以產能互補、技術協同方式，共同搶攻高階電子材料市場。根據規劃，預計至2027年，日東紡供應全球市場的特殊玻纖布中，將有20%由南亞負責織造。

南亞公司長期深耕電子材料領域，旗下玻纖布、銅箔、環氧樹脂及銅箔基板等產品全球產能排名前列，製造技術與品質獲得國際一線大廠高度肯定。此次獲得日東紡青睞合作，不僅證明南亞的生產實力，也將為雙方創造更大綜效。

除生產協作外，日東紡也承諾將穩定供應南亞關鍵原料「第2代低介電玻璃原紗（NER）」，有助南亞進一步強化高階銅箔基板的性能表現，並加速其在5G、AI伺服器等先進應用領域的市場滲透。這項合作也代表南亞在擴展電子材料產品組合上邁出關鍵一步。

南亞公司強調，這次與日東紡的合作，將成為推動公司營運升級的重要動能。未來將持續以此為基礎，深耕高階電子材料市場，進一步鞏固全球供應鏈角色，並持續為股東創造長期穩健的價值。

